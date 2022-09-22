Я втратив кінцівку і побратимів не для того, щоб усе покинути: історія медаліста Ігор Героїв Романа Кашпура

Три роки тому на Східному фронті 24-річний Роман Кашпур втратив ногу — підірвався на міні. Та це не завадило йому ставити рекорди. У Харкові, де жив раніше, на змаганнях зрушив з місця 16-тонний АН-26 та протягнув його 6 м. У Іграх Героїв виборов чотири золоті медалі.

З початком повномасштабної війни вивіз родину на Вінниччину і знову став до лав Збройних сил України. Приїздить з фронту до рідного міста лише на кілька днів, щоб поправити здоров’я, обійняти своїх синів та дружину.

Людина може втекти від усього, але не можна втекти від власної совісті. Навіщо я йшов на фронт і все це починав, втратив кінцівку, навіщо похоронив так багато побратимів — щоб це все покинути?

Коли Роман вирішив вдруге гнати росіян з нашої землі, його дружина Юлія хотіла бути поруч. Та свекор невістку на фронт не пустив. Пішов сам, пліч-о-пліч із сином. А Юля стала волонтерити. Жінка каже — не у кожного здорового чоловіка є стільки духу, як у її Романа.

Поруч із татом — старший син, чотирирічний Іван. Малий вже добре розуміє, які у нього героїчні батьки, і бере з них приклад: уже організував блокпост та намагається збирати гроші на ЗСУ.

Роман прагне бути прикладом не лише для своїх двох синів, а й для тих бійців, яким довелось пережити важкі поранення. Розвідник переконує: тільки віра в себе та сила духу допоможуть впоратися з будь-якою фізичною вадою. І так само сильно вірить у нашу армію та своїх побратимів.

Україна живе і продовжує боротись завдяки ентузіазму всіх тих, хто зі зброєю в руках — це єдине, що нас веде до перемоги.

Читай історію про матір двох дітей та українську навідницю Марію: від такого героїзму українських жінок захоплює дух!

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