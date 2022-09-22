Я потерял ногу и собратьев не для того, чтобы все бросить: история медалиста Игор Героев Романа Кашпура

Три года назад на Восточном фронте 24-летний Роман Кашпур потерял ногу — подорвался на мине. Но это не помешало ему ставить рекорды. В Харькове, где жил раньше, на соревнованиях он сдвинул с места 16-тонный АН-26 и протащил его 6 м. В Играх Героев завоевал четыре золотые медали.

С началом полномасштабной войны вывез семью в Винницкую область и снова стал в ряды Вооруженных сил Украины. Приезжает с фронта в родной город всего на несколько дней, чтобы поправить здоровье, обнять своих сыновей и жену.

Человек может уйти от всего, но нельзя уйти от собственной совести. Зачем я шел на фронт и все это начинал, потерял ногу, зачем похоронил так много собратьев — чтобы это все бросить?

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Когда Роман решил во второй раз гнать россиян с нашей земли, его жена Юлия хотела быть рядом. Свекор невестку на фронт не пустил. Пошел сам, бок о бок с сыном. А Юля стала волонтером. Женщина говорит — не у каждого здорового мужчины столько духа, как у ее Романа.

Рядом с папой — старший сын, четырехлетний Иван. Малыш уже хорошо понимает, какие у него героические родители, и берёт с них пример: уже организовал блокпост и пытается собирать деньги на ВСУ.

Роман стремится быть примером не только своим двум сыновьям, но и тем бойцам, которым пришлось пережить тяжелые ранения. Разведчик убеждает: только вера в себя и сила духа поможет справиться с любым физическим недостатком. И так же сильно он верит в нашу армию и своих собратьев.

Украина живет и продолжает бороться благодаря энтузиазму всех тех, кто с оружием в руках — это единственное, что нас ведет к победе.

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