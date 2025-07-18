Новый секретарь СНБО: Рустем Умеров получил другую должность

В пятницу, 18 июля, стало известно о ключевых кадровых изменениях в высшем руководстве по безопасности Украины. Рустем Умеров получил новую должность — указом президента № 496/2025 он назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. На этой должности он сменил Александра Литвиненко.

Об этом говорится в указе президента.

— Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в тексте указа.

Что известно о Рустеме Умерове

Назначение на должность секретаря СНБО является логическим продолжением карьеры для Умерова, который ранее возглавлял Министерство обороны.

Если предыдущая должность Рустема Умерова предполагала управление непосредственно оборонным ведомством, то новая роль потребует стратегического видения и координации всех силовых структур страны — от армии и разведки до правоохранительных органов.

Рустем Умеров — политик с уникальным опытом. Умеров получил образование в Украине и США (по программе обмена FLEX), получив степень магистра по финансам.

Его карьера началась в телекоммуникационной компании lifecell, после чего он основал собственную инвестиционную компанию ASTEM. В большую политику пришел в 2019 году как народный депутат от партии Голос, где сосредоточился на вопросах прав человека и деоккупации Крыма.

Что Рустем Умеров оставил в Минобороны

Возглавив Министерство обороны 6 сентября 2023 года, Рустем Умеров зарекомендовал себя как эффективный менеджер-реформатор. Ему удалось перезапустить систему закупок, создав прозрачные агентства — Государственный оператор тыла и Агентство оборонных закупок. Именно во время его каденции были масштабированы ключевые цифровые проекты, в частности Резерв+ и Армія+.

На международной арене он был активным участником формата Рамштайн, где лоббировал создание военных коалиций и заключение соглашений о совместном производстве вооружений.

Рустем Умеров: новая должность и ключевые задачи

Анализируя, что означает эта новая должность, Рустем Умеров как секретарь СНБО, как ожидается, сосредоточится на нескольких магистральных направлениях.

Во-первых, это синхронизация действий всего сектора безопасности для достижения общих стратегических целей. Во-вторых, это масштабирование успешных антикоррупционных и цифровых реформ, начатых в Минобороны, на другие ведомства.

В-третьих, это разработка долгосрочных стратегий, связанных с деоккупацией территорий, международными гарантиями безопасности и развитием собственного ОПК.

Также новый пост получила и Юлия Свириденко. Ее президент назначил премьер-министром Украины. Читай по ссылке, что известно о ней и ее задачах на новом месте.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!