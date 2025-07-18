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Новый секретарь СНБО: Рустем Умеров получил другую должность

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2025, 11:18
Новый секретарь СНБО: Рустем Умеров получил другую должность
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