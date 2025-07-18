Новий секретар РНБО: Рустем Умєров отримав іншу посаду

У п’ятницю, 18 липня, стало відомо про ключові кадрові зміни у вищому безпековому керівництві України. Рустем Умєров отримав нову посаду — указом президента № 496/2025 його призначено секретарем Ради національної безпеки й оборони. На цій посаді він замінив Олександра Литвиненка.

— Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки й оборони України, — зазначено у тексті указу.

Що відомо про Рустема Умерова

Призначення на посаду секретаря РНБО є логічним продовженням кар’єри для Умєрова, який раніше очолював Міністерство оборони.

Якщо попередня посада Рустема Умєрова передбачала управління безпосередньо оборонним відомством, то нова роль вимагатиме стратегічного бачення та координації всіх силових структур країни — від армії та розвідки до правоохоронних органів.

Рустем Умєров — політик з унікальним досвідом. Умєров здобув освіту в Україні та США (за програмою обміну FLEX), здобувши ступінь магістра з фінансів.

Його кар’єра почалася в телекомунікаційній компанії lifecell, після чого він заснував власну інвестиційну компанію ASTEM. У велику політику прийшов у 2019 році як народний депутат від партії Голос, де зосередився на питаннях прав людини та деокупації Криму.

Що Рустем Умєров залишив у Міноборони

Очоливши Міністерство оборони 6 вересня 2023 року, Рустем Умєров зарекомендував себе як ефективний менеджер-реформатор.

Йому вдалося перезапустити систему закупівель, створивши прозорі агенції — Державний оператор тилу та Агенцію оборонних закупівель. Саме за його каденції були масштабовані ключові цифрові проекти, зокрема Резерв+ та Армія+.

На міжнародній арені він був активним учасником формату Рамштайн, де лобіював створення військових коаліцій та укладання угод про спільне виробництво озброєнь.

Рустем Умєров: нова посада та ключові завдання

Аналізуючи, що означає ця нова посада, Рустем Умєров як секретар РНБО, як очікується, зосередиться на кількох магістральних напрямах.

По-перше, це синхронізація дій усього сектору безпеки для досягнення спільних стратегічних цілей. По-друге, це масштабування успішних антикорупційних та цифрових реформ, розпочатих у Міноборони, на інші відомства.

По-третє, це розробка довгострокових стратегій, пов’язаних з деокупацією територій, міжнародними безпековими гарантіями та розвитком власного ОПК.

Також нову посаду отримала і Юлія Свириденко. Її президент назначив прем'єр-міністеркою України.

