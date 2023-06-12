Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони — что известно о политике, который возглавлял три правительства и был “другом Путина”

Сегодня, 12 июня 2023 года, в миланской больнице Сан-Рафаэле скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в возрасте 86 лет. Новость о его смерти появилась с утра, когда в больницу прибыл брат Берлускони — Паоло — вместе с детьми экс-премьера. Об этом сообщили в Corriere della Sera.

Что известно о смерти Сильвио Берлускони

Отмечается, что 5 апреля 2023 политика срочно доставили в больницу и оставили в реанимации на десять дней. Тогда врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом — раком крови. Человек 45 дней находился на лечении в стационаре, откуда его выписали 19 мая.

В пятницу 9 июня Берлускони снова госпитализировали, хотя врачи отмечали, что это не было связано с критической ситуацией.

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Что известно о политической деятельности Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. Сейчас партия Берлускони Вперед, Италия входит во властную коалицию, а сам экс-премьер с сентября прошлого года заседал в Сенате XIX созыва.

Политик был известен дружбой с президентом России Владимиром Путиным, неоднократно делал неоднозначные заявления касательно Украины.

Например, в октябре 2022 года Берлускони утверждал, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если прекратить помогать ей оружием, а предлагать помощь в восстановлении.

Также бывший премьер Италии отмечал, что Путина к войне против Украины “подтолкнул народ, партия и министры”.

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Италии Джорджии Мелони на саммите ЕС в Брюсселе в феврале 2023 года, Берлускони сказал, что не встречался бы с ним, если бы был на посту премьера.

А еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в июле 2015 года, Берлускони признали виновным в подкупе сенаторов с целью устранения правительства Романо Проди.

В том же году политик вместе с Владимиром Путиным посещал временно оккупированный Крым.

Итальянская Республика — одна из стран, оказывающих Украине всестороннюю помощь. Она и далее продолжит поддерживать нашу страну. Об этом премьер Италии заявила во время визита Владимира Зеленского. Тогда президент Украины посетил сразу несколько европейских стран, о результатах поездок ты можешь почитать по ссылке.

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