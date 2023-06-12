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Помер колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі — що відомо про політика, який очолював три уряди й був “другом Путіна”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2023, 13:05
Помер Сільвіо Берлусконі: що про нього відомо
Фото: Getty Images

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Помер колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі — що відомо про політика, який очолював три уряди й був “другом Путіна”
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Помер колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі — що відомо про політика, який очолював три уряди й був “другом Путіна”
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