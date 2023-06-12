Помер колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі — що відомо про політика, який очолював три уряди й був “другом Путіна”

Сьогодні, 12 червня 2023 року, у міланській лікарні Сан-Рафаеле помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі у віці 86 років. Новина про його смерть з’явилася зранку, коли до лікарні прибув брат Берлусконі Паоло разом із дітьми експрем’єра. Про це повідомили у на Corriere della Sera.

Що відомо про смерть Сільвіо Берлусконі

Зазначається, що 5 квітня 2023 року політика терміново доставили до лікарні та залишили у реанімації на десять днів. Тоді лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз — рак крові. Чоловік 45 днів перебував на лікуванні у стаціонарі, звідки його виписали 19 травня.

У п’ятницю 9 червня Берлусконі знову госпіталізували, хоча лікарі наголошували, що це не було пов’язано з критичною ситуацією.

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Що відомо про політичну діяльність Сільвіо Берлусконі

Сільвіо Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. Зараз партія Берлусконі Вперед, Італія входить до владної коаліції, а сам експрем’єр від вересня минулого року засідав у Сенаті XIX скликання.

Політик був відомий дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним, неодноразово робив неоднозначні заяви щодо України.

Наприклад, у жовтні 2022 року Берлусконі стверджував що Україна може піти на переговори з Росією, якщо припинити допомагати їй зброєю, а пропонувати допомогу у відновлені.

Також колишній прем’єр Італії наголошував, що Путіна до війни проти України “підштовхнув народ, партія та міністри”.

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єрки Італії Джорджії Мелоні на саміті ЄС у Брюсселі у лютому 2023 року Берлусконі сказав, що не зустрічався б з ним, якби був на посаді прем’єра.

А ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у липні 2015 року, Берлусконі визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

Того ж року політик разом із Володимиром Путіним відвідував тимчасово окупований Крим.

Італійська Республіка — одна з країн, які надають Україні всебічну допомогу та продовжують підтримувати нашу країну. Про це прем’єрка Італії заявила під час візиту Володимира Зеленського. Тоді президент України завітав з візитом відразу до кількох європейських країн, про результати поїздок ти можеш почитати за посиланням.

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