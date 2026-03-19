В Днепровском государственном университете внутренних дел разгорелся громкий скандал, связанный с неподобающим поведением будущих правоохранителей.

Руководство учебного заведения официально объявило о начале служебного расследования после того, как в сети появилась информация о циничном поступке курсантов при исполнении профессиональных обязанностей.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 18 марта 2026 года, когда группа студентов заведения системы МВД была вовлечена в поисковые мероприятия с целью розыска несовершеннолетней девочки, которая считалась пропавшей без вести.

Поводом для возмущения общественности и мгновенной реакции учебного заведения стал снимок, начавший распространяться по телеграммам-каналам: один из курсантов сделал фото на фоне тела умершего ребенка, найденное во время поисков.

В официальном заявлении университета отмечается, что лиц, причастных к инциденту, уже установлены. Администрация вуза выступила с резким осуждением таких действий, подчеркнув, что любые проявления неуважения к человеческому достоинству абсолютно недопустимы, особенно когда речь идет о трагических обстоятельствах и гибели людей.

В ДГУВД подчеркнули, что подобное поведение противоречит моральным принципам будущего офицера и дискредитирует статус правоохранителя.

Пока служебная проверка продолжается для полного выяснения всех обстоятельств происшествия. Комиссия должна предоставить правовую оценку действиям каждого участника инцидента, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей судьбе курсантов в заведении.

В университете также выразили искренние соболезнования семье погибшей девочки, заверив, что результаты расследования будут обнародованы дополнительно.

Напомним, недавно в Ирпене отец застрелил дочь и совершил самоубийство — читай в материале детали расследования.

