У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ розгорівся гучний скандал, пов’язаний із неналежною поведінкою майбутніх правоохоронців.

Керівництво навчального закладу офіційно оголосило про початок службового розслідування після того, як у мережі з’явилася інформація про цинічний вчинок курсантів під час виконання професійних обов’язків.

За попередніми даними, інцидент стався ввечері 18 березня 2026 року, коли група студентів закладу системи МВС була залучена до пошукових заходів з метою розшуку неповнолітньої дівчинки, яка вважалася зниклою безвісти.

У Дніпровському університеті внутрішніх справ розпочали службове розслідування

Приводом для обурення громадськості та миттєвої реакції закладу освіти став знімок, що почав ширитися телеграм-каналами: один із курсантів зробив фото на фоні тіла померлої дитини, знайдене під час пошуків.

В офіційній заяві університету наголошується, що осіб, причетних до інциденту, вже встановлено. Адміністрація вишу виступила з різким засудженням таких дій, підкресливши, що будь-які прояви неповаги до людської гідності є абсолютно неприпустимими, особливо коли йдеться про трагічні обставини та загибель людей.

У ДДУВС наголосили, що подібна поведінка суперечить моральним принципам майбутнього офіцера та дискредитує статус правоохоронця.

Наразі службова перевірка триває для повного з’ясування всіх обставин події. Комісія має надати правову оцінку діям кожного учасника інциденту, за результатами якої буде ухвалено рішення про подальшу долю курсантів у закладі.

В університеті також висловили щирі співчуття родині загиблої дівчинки, запевнивши, що результати розслідування будуть оприлюднені додатково.

Нагадаємо, нещодавно в Ірпені батько застрелив доньку та скоїв самогубство — читай в матеріалі деталі розслідування.

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