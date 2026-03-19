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Фото на фоні тіла мертвої дівчини: в університеті МВС Дніпра перевіряють дії курсанта

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Березня 2026, 13:00 2 хв.
фото курсанта з загиблою дівчиною
Фото Depositphotos

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