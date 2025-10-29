Сколько россиян и беларусов получили паспорт Украины — данные за последние 3 года

Государственная миграционная служба Украины сообщила данные в ответ на запрос от УП.Жизни о количестве иностранцев, получивших украинское гражданство с начала 2022 года. За этот период паспорта выдали более тысячи человек из других стран, среди которых около сотни — это бывшие россияне и беларусы.

Согласно информации службы, с января 2022 года по декабрь 2024 года украинское гражданство приобрели 280 иностранцев и лиц без гражданства. Из них 71 были гражданами России, а 21 — Беларуси.

С начала 2025 года, согласно указам президента, паспорта получили 764 человека. Среди них — 22 бывших россиянина и 9 беларусов.

Во время военного положения в Украине приостановлено принятие заявлений на гражданство от граждан России и Беларуси. Исключения возможны в отдельных случаях, в частности для тех, кто служит в Вооруженных силах Украины.

Однако даже для россиян и беларусов, воюющих на стороне Украины, процедура получения паспорта остается сложной: необходим опыт непрерывной службы по контракту в течение трех лет.

