Для тебя Новости

Сколько россиян и беларусов получили паспорт Украины — данные за последние 3 года

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 октября 2025, 16:00 2 мин.
сколько россиян стало украинцами
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь