Для тебе Новини

Скільки росіян та білорусів отримали паспорт України — дані за останні 3 роки

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Жовтня 2025, 16:00 2 хв.
скільки росіян стало українцями
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь