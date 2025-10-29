Скільки росіян та білорусів отримали паспорт України — дані за останні 3 роки

Державна міграційна служба України повідомила дані у відповідь на запит від УП.Життя щодо кількості іноземців, які отримали українське громадянство з початку 2022 року. Загалом за цей період паспорти видали понад тисячі осіб з інших країн, серед яких близько сотні — це колишні росіяни та білоруси.

Тепер з українським паспортом: скільки росіян та білорусів відмовились від власного громадянства

Згідно з інформацією служби, з січня 2022 року до грудня 2024 року українського громадянства набули 280 іноземців та осіб без громадянства. З них 71 були громадянами Росії, а 21 — Білорусі.

З початку 2025 року, відповідно до указів президента, паспорти отримали 764 людини. Серед них — 22 колишніх росіян та 9 білорусів.

Під час дії воєнного стану в Україні призупинено приймання заяв на громадянство від громадян Росії та Білорусі. Винятки можливі в окремих випадках, зокрема для тих, хто служить у Збройних силах України.

Однак навіть для росіян і білорусів, які воюють на боці України, процедура отримання паспорта залишається складною: необхідний досвід безперервної служби за контрактом протягом трьох років.

