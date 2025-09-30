Могут ли военные требовать службу по месту жительства: разъяснение адвокатки

В начале полномасштабного вторжения в Украине определенные категории военнообязанных имели право проходить службу по месту жительства. Однако законодательство претерпело изменения, и теперь это правило больше не действует.
Адвокат Катерина Анищенко в комментарии для УП.Життя объяснила, какие именно изменения касаются тех, кто ранее имел право служить ближе к дому.
Можно ли служить по месту жительства
В мае 2024 года Верховная Рада внесла изменения в статью 23 Закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке. С начала 2025 года в документе уже нет положения о службе исключительно по месту жительства.
Во время действия военного положения и общей мобилизации прохождение службы только по месту жительства — невозможно, — объясняет адвокат Анищенко.
Таким образом, военнослужащие, которые раньше имели такую гарантию, теперь могут быть направлены в любую часть независимо от места проживания.
Кто ранее имел право на службу рядом с домом
До изменений служить по месту жительства могли:
-
родители трех и более несовершеннолетних детей;
-
родители-одиночки;
-
опекуны и приемные родители детей с инвалидностью либо тяжелыми заболеваниями;
-
те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками или лицами с инвалидностью;
-
родители несовершеннолетних, если супруг или супруга уже проходит военную службу.
Теперь же эта гарантия отменена.
Как можно добиться перевода
Единственный путь служить ближе к дому — подать рапорт командованию. Окончательное решение принимает командир.
Даже если в контракте указано, что часть расположена рядом с местом проживания, это не гарантирует, что военнослужащего не переведут.
Если военный уже служит по месту жительства, его могут отправить на другую дислокацию или перевести в другую часть, и это будет абсолютно правомерно, — отмечает Анищенко.
Сейчас в Украине продолжается мобилизация. Ранее мы рассказывали, с какого возраста проводится мобилизация в Украине.
