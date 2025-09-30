Могут ли военные требовать службу по месту жительства: разъяснение адвокатки

В начале полномасштабного вторжения в Украине определенные категории военнообязанных имели право проходить службу по месту жительства. Однако законодательство претерпело изменения, и теперь это правило больше не действует.

Адвокат Катерина Анищенко в комментарии для УП.Життя объяснила, какие именно изменения касаются тех, кто ранее имел право служить ближе к дому.

Можно ли служить по месту жительства

В мае 2024 года Верховная Рада внесла изменения в статью 23 Закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке. С начала 2025 года в документе уже нет положения о службе исключительно по месту жительства.

Во время действия военного положения и общей мобилизации прохождение службы только по месту жительства — невозможно, — объясняет адвокат Анищенко.

Таким образом, военнослужащие, которые раньше имели такую гарантию, теперь могут быть направлены в любую часть независимо от места проживания.

Кто ранее имел право на службу рядом с домом

До изменений служить по месту жительства могли:

родители трех и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

опекуны и приемные родители детей с инвалидностью либо тяжелыми заболеваниями;

те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками или лицами с инвалидностью;

родители несовершеннолетних, если супруг или супруга уже проходит военную службу.

Читать по теме Базовая военная подготовка и служба: что это такое и кому придется проходить Рассказываем о нововведениях в базовой военной подготовке с сентября 2025 года.

Теперь же эта гарантия отменена.

Как можно добиться перевода

Единственный путь служить ближе к дому — подать рапорт командованию. Окончательное решение принимает командир.

Даже если в контракте указано, что часть расположена рядом с местом проживания, это не гарантирует, что военнослужащего не переведут.

Если военный уже служит по месту жительства, его могут отправить на другую дислокацию или перевести в другую часть, и это будет абсолютно правомерно, — отмечает Анищенко.

Сейчас в Украине продолжается мобилизация. Ранее мы рассказывали, с какого возраста проводится мобилизация в Украине.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!