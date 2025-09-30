Для тебя Новости

Могут ли военные требовать службу по месту жительства: разъяснение адвокатки

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2025, 22:00 2 мин.
Могут ли военные требовать службу по месту жительства: разъяснение адвокатки
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь