Чи можуть військові вимагати службу за місцем проживання: роз’яснення адвокатки

На початку повномасштабного вторгнення в Україні певні категорії військовозобовʼязаних мали право проходити службу за місцем проживання. Проте законодавство зазнало змін, і тепер це правило більше не діє.

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі для УП.Життя пояснила, які саме зміни стосуються тих, хто раніше мав право служити ближче до дому.

Чи можна служити за місцем проживання

У травні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до статті 23 Закону України Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. З початку 2025 року у документі вже немає положення про службу виключно за місцем проживання.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації проходження служби лише за місцем проживання — неможливе, — пояснює адвокатка Катерина Аніщенко.

Таким чином, військові, які раніше мали таку гарантію, тепер можуть бути направлені у будь-яку частину незалежно від місця проживання.

Хто раніше мав право на службу поруч із домом

До змін служити за місцем проживання могли:

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

опікуни та прийомні батьки дітей з інвалідністю або тяжкими хворобами;

ті, хто здійснює постійний догляд за хворими родичами чи особами з інвалідністю;

батьки неповнолітніх, якщо другий з подружжя вже проходить військову службу.

Нині ж ця гарантія скасована.

Як можна добитися переведення

Єдиний шлях служити ближче до дому — подати рапорт командуванню. Остаточне рішення ухвалює командир. Навіть якщо у контракті вказано, що частина розташована поряд із місцем проживання, це не означає, що військового не переведуть.

Якщо військовий уже служить за місцем проживання, його можуть відправити на іншу дислокацію чи перевести до іншої частини, і це буде абсолютно правомірно, — зазначає Аніщенко.

Зараз в Україні триває мобілізація.

