Для тебя Новости

Талибы в Афганистане требуют передавать им женщин, не слушающих мужчин

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 ноября 2025, 18:00 2 мин.
Талибы в Афганистане требуют передавать им женщин, не слушающих мужчин
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь