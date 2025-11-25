Талибы в Афганистане требуют передавать им женщин, не слушающих мужчин

В нескольких районах афганской провинции Кандагар представители так называемой полиции нравов движения Талибан начали требовать от мужчин передавать им женщин, которые якобы не слушаются или нарушают установленные правила поведения. Об этом сообщает Afghanistan International.

По словам местных жителей, в течение последних десяти дней талибы неоднократно озвучивали такие требования во время выступлений в мечетях. Речь шла о женщинах, которые выходят из дома без разрешения мужа, посещают рынок самостоятельно или не носят полный хиджаб.

В одном из районов, рассказывают очевидцы, боевики после вечерней молитвы закрыли двери мечети и не позволяли людям выходить, пока не завершат свою речь.

Мы пришли на молитву, а они сказали, что никто не может покинуть помещение, — вспоминает один из присутствующих.

По его словам, талибы заявили, что женщин, которые не подчиняются мужьям, следует передавать им для исправления. Похожие заявления звучали и в других районах.

Такие требования вызвали резкое возмущение среди жителей Кандагара. Люди считают, что подобные призывы грубо вмешиваются в частную семейную жизнь и противоречат местным традициям.

Один из жителей назвал ситуацию чрезвычайно унизительной и добавил, что никто не отдаст свою жену чужим людям.

Собеседники журналистов говорят о психологическом давлении на женщин и опасаются, что это приведет к росту домашних конфликтов.

По их мнению, мужчины могут начать использовать такие приказы талибов как инструмент принуждения или мести в семье.

