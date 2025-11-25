Таліби в Афганістані вимагають передавати їм жінок, які не слухаються чоловіків

У кількох районах афганської провінції Кандагар представники так званої поліції моралі руху Талібан почали вимагати від чоловіків передавати їм жінок, які нібито не слухаються або порушують встановлені правила поведінки. Про це повідомляє Afghanistan International.

За словами місцевих жителів, протягом останніх десяти днів таліби неодноразово озвучували такі вимоги під час виступів у мечетях. Мова йшла про жінок, які виходять з дому без дозволу чоловіка, відвідують ринок самостійно або не носять повного хіджабу.

В одному з районів, розповідають очевидці, бойовики після вечірньої молитви зачинили двері мечеті й не дозволяли людям виходити, доки не завершать свою промову.

Ми прийшли на молитву, а вони сказали, що ніхто не може залишити приміщення, — пригадує один із присутніх.

За його словами, таліби заявили, що жінок, які не підкоряються чоловікам, слід передавати їм для виправлення. Схожі заяви звучали й в інших районах.

Читати на тему Нова заборона Талібану: жінкам не дозволено заходити в лікарні без бурки Талібан заперечує обов’язкове носіння бурки та називає так твердження хибними.

Такі вимоги викликали різке обурення серед мешканців Кандагара. Люди вважають, що подібні заклики грубо втручаються в приватне життя сім’ї та суперечать місцевим традиціям.

Один із жителів назвав ситуацію надзвичайно принизливою та додав, що ніхто не віддасть свою дружину чужим людям.

Співрозмовники журналістів говорять про психологічний тиск на жінок і побоюються, що це призведе до зростання домашніх конфліктів.

На їхню думку, чоловіки можуть почати використовувати такі накази талібів як інструмент примусу або помсти в родині.

Раніше ми розповідали, що в Іраку хочуть легалізувати зґвалтування дівчат — читай у матеріалі детальну інформацію щодо зниження віку згоди.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!