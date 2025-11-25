Для тебе Новини

Таліби в Афганістані вимагають передавати їм жінок, які не слухаються чоловіків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Листопада 2025, 18:00 2 хв.
Таліби в Афганістані вимагають передавати їм жінок, які не слухаються чоловіків
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь