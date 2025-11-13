Нова заборона Талібану: жінкам не дозволено заходити в лікарні без бурки

Влада Талібану в Афганістані запровадила обмеження, згідно з якими жінки-пацієнтки, опікуни та персонал повинні носити бурку для входу до державних медичних закладів у західному місті Герат.

Про це повідомила міжнародна медична благодійна організація Médecins Sans Frontières (MSF), яка підтримує педіатричні послуги в регіональній лікарні Герата. Читай у матеріалі деталі нових обмежень та їх вплив на місцевих жінок.

Без бурки нікуди: нова заборона Талібану

Обмеження набули чинності з 5 листопада, що призвело до значного зниження доступу жінок до медичної допомоги. За словами Сари Шато, менеджера програм MSF в Афганістані, члени Талібану стоять на входах до медичних закладів і відмовляють у доступі жінкам без бурки, навіть тим, хто потребує невідкладної допомоги.

Ці обмеження ще більше ускладнюють життя жінок і обмежують їхній доступ до охорони здоров’я

, — заявила вона в інтерв’ю BBC. У перші дні після впровадження MSF зафіксувала 28% падіння госпіталізацій пацієнтів з невідкладними станами в регіональній лікарні Герата.

Бурка — це традиційне вбрання, яке повністю закриває тіло та обличчя, залишаючи лише сітчасту сітку для очей. Активісти з Герата повідомляють, що подібні вимоги поширюються не лише на лікарні, а й на школи та державні установи.

Представник Міністерства з поширення чесноти та запобігання порокам Талібану, Саїф-уль-Іслам Хайбер, заперечив примусове носіння бурки, назвавши такі повідомлення повністю хибними. Він наголосив, що позиція міністерства стосується загального носіння хіджабу — покриття голови та тіла, яке може включати хустки.

Це не перше подібне обмеження з боку Талібану, який повернувся до влади в серпні 2021 року. Під час свого першого правління в 1990-х роках таліби вже примусово запроваджували бурку. У 2022 році вони видали указ про обов’язкове носіння повного покриття обличчя в громадських місцях, хоча тоді це назвали рекомендацією.

З того часу жінкам заборонили працювати в більшості сфер, відвідувати університети, а дівчатам — навчатися в середніх школах.

