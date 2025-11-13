Для тебе Новини

Нова заборона Талібану: жінкам не дозволено заходити в лікарні без бурки

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Листопада 2025, 19:00 2 хв.
жінкам треба носити бурку в медзаклади
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь