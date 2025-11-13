Новый запрет Талибана: женщинам не разрешено заходить в больницы без бурки

Власти Талибана в Афганистане ввели ограничения, согласно которым женщины-пациентки, опекуны и персонал должны носить бурку для входа в государственные медицинские учреждения в западном городе Герат.

Об этом сообщила международная медицинская благотворительная организация Médecins Sans Frontières (MSF), поддерживающая педиатрические услуги в региональной больнице Герата. Читай в материале детали новых ограничений и их влияние на местных женщин.

Без бурки никуда: новый запрет Талибана

Ограничения вступили в силу с 5 ноября, что повлекло за собой значительное снижение доступа женщин к медицинской помощи. По словам Сары Шато, менеджера программ MSF в Афганистане, члены Талибана стоят на входах в медицинские учреждения и отказывают в доступе женщинам без бурки, даже нуждающимся в неотложной помощи.

Эти ограничения еще больше усложняют жизнь женщин и ограничивают их доступ к здравоохранению

, — заявила она в интервью BBC. В первые дни после внедрения MSF зафиксировало 28% падение госпитализаций пациентов с неотложными состояниями в региональной больнице Герата.

Бурка — это традиционный наряд, полностью закрывающий тело и лицо, оставляя только сетчатую сетку для глаз. Активисты Герата сообщают, что подобные требования распространяются не только на больницы, но и на школы и государственные учреждения.

Представитель Министерства по распространению добродетели и предотвращению пороков Талибана, Саиф-уль-Ислам Хайбер, отрицал принудительное ношение бурки, назвав такие сообщения полностью ложными. Он подчеркнул, что позиция министерства касается всеобщего ношения хиджаба — покрытия головы и тела, которое может включать платки.

Это не первое подобное ограничение со стороны вернувшегося к власти Талибана в августе 2021 года. Во время первого правления в 1990-х годах талибы уже принудительно вводили бурку. В 2022 году они издали указ об обязательном ношении полного покрытия лица в общественных местах, хотя тогда это назвали рекомендацией.

С тех пор женщинам запретили работать в большинстве сфер, посещать университеты, а девушкам учиться в средних школах.

Ранее мы рассказывали, что в Ираке хотят легализовать изнасилование девушек — читай в материале подробную информацию о снижении возраста согласия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!