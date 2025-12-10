Тариф на передачу электрической энергии 2026: станет ли свет дороже

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги передачи электроэнергии для НЭК Укрэнерго на 2026 год. Читай в материале, насколько вырастет цена электроэнергии и для кого.

Тариф на передачу электрической энергии 2026 года: насколько повысятся цены.

Решение принято 6 декабря 2025 года и тарифы вступят в силу с начала года.

Согласно постановлению, с 1 января по 31 марта 2026 года тариф будет составлять 713,68 грн/МВт-ч, что на 4% больше действующего уровня 686,23 грн/МВт-ч.

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года стоимость вырастет до 742,91 грн/МВт-ч, то есть на 8,2% от текущего показателя. Тариф на диспетчеризацию также повышен на 11,2%.

Для предприятий зеленой металлургии тариф вырастет до 378,49 грн/МВт-час. В структуре тарифа на передачу расходы на операционную деятельность Укрэнерго составляют всего 11,1%, а на диспетчеризацию – 27,3%.

Сообщается, что рост тарифов существенно не повлияет на рост цены электричества для бизнеса и составит не более 2%. Кроме того, повышение тарифа не повлияет на конечную стоимость электроэнергии для потребителей, поэтому цена для украинцев не изменится.

