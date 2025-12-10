Тариф на передачу електричної енергії 2026: чи стане світло дорожчим

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на послуги з передачі електричної енергії для НЕК Укренерго на 2026 рік. Читай у матеріалі, наскільки зросте ціна електроенергії і для кого.

Тариф на передачу електричної енергії 2026: наскільки підвищаться ціни

Рішення ухвалено 6 грудня 2025 року, і тарифи набудуть чинності з початку року.

Згідно з постановою, з 1 січня по 31 березня 2026 року тариф становитиме 713,68 грн/МВт-год, що на 4% більше за чинний рівень 686,23 грн/МВт-год.

З 1 квітня по 31 грудня 2026 року вартість зросте до 742,91 грн/МВт-год, тобто на 8,2% від поточного показника. Тариф на диспетчеризацію також підвищено на 11,2%.

Для підприємств зеленої металургії тариф зросте до 378,49 грн/МВт-год. У структурі тарифу на передачу витрати на операційну діяльність Укренерго становлять лише 11,1%, а на диспетчеризацію — 27,3%.

Повідомляється, що збільшення тарифів суттєво не вплине на зростання ціни електрики для бізнесу та становитиме не більше 2%. Крім цього, підвищення тарифу не вплине на кінцеву вартість електроенергії для споживачів, тому ціна для українців не зміниться.

