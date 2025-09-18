Татьяна Черновол в Раде: ее путь в политику, фронт и личная трагедия

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально признала Татьяну Черновол народным депутатом Украины.

Это решение было принято после того, как Аппарат Верховной Рады подтвердил досрочное прекращение полномочий народного депутата Андрея Парубия, убитого 30 августа во Львове.

Новый мандат для опытной политики

Андрей Парубий был избран в парламент на внеочередных выборах 21 июля 2019 по списку партии Европейская солидарность.

После его трагической смерти, согласно избирательному законодательству, его место в парламенте переходит к следующему по очередности кандидату от этой же партии.

ЦИК рассмотрела необходимые документы и постановила, что этим кандидатом является Татьяна Черновол, которая была №27 в избирательном списке Европейской солидарности.

Журналистка и военнослужащая

Татьяна Черновол — известная украинская журналистка, политический и общественный деятель.

Она получила популярность благодаря своим антикоррупционным расследованиям, в частности, о резиденции Межигорья времен президента Виктора Януковича.

Черновол активно участвовала в событиях Революции Достоинства, после чего работала на должностях правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике и советника министра внутренних дел.

Она уже была народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, Татьяна Черновол, как офицер, стала в ряды 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и активно участвует в боевых действиях.

В настоящее время ее планы по работе в парламенте неизвестны. Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко призвала Верховную Раду принять законопроект, который позволит военнослужащим-депутатам участвовать в защите государства.

Личная трагедия

Трагическое событие постигло его в 2014 году, когда под Иловайском в бою погиб ее муж Николай Березовой, командир роты батальона Азов.

Его смерть стала тяжелой потерей для Татьяны, а для многих символом жертвенности украинских воинов.

Известные акции и критика

В течение своей карьеры Черновол неоднократно привлекала внимание общественности своими радикальными акциями и поступками:

В 2013 году она разбила стекло в микроавтобусе СБУ, проникла в офис Партии регионов во время протестов, что привело к пожару и гибели человека.

В 2014 году ее назначили правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике, но она покинула должность из-за провала некоторых инициатив.

Также в 2014 году она, будучи правительственной уполномоченной, напала на министра Кабинета министров Остапа Семерака, разорвав ему лицо из-за разногласий по антикоррупционному законопроекту.

В 2015 году Черновол была замечена в “кнопкодавстве” в Верховной Раде, а также спровоцировала конфликт в офисе депутата Александра Онищенко.

В 2016 году она участвовала в нападении на палатки Тарифной площади и пыталась заблокировать автомобиль другого депутата.

В 2023 году Государственное бюро расследований открыло против нее уголовное производство за якобы уничтожение российской техники с помощью ПТРК Стугна, что вызвало волну возмущения и критики как преследование украинских военных.

