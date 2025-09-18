Тетяна Чорновол у Раді: її шлях у політику, фронт і особиста трагедія

Центральна виборча комісія (ЦВК) офіційно визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою України.

Це рішення було прийнято після того, як Апарат Верховної Ради підтвердив дострокове припинення повноважень народного депутата Андрія Парубія, якого було вбито 30 серпня у Львові.

Новий мандат для досвідченої політикині

Андрій Парубій був обраний до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року за списком партії Європейська солідарність.

Після його трагічної смерті, згідно з виборчим законодавством, його місце в парламенті переходить до наступного за черговістю кандидата від цієї ж партії.

ЦВК розглянула необхідні документи і постановила, що цим кандидатом є Тетяна Чорновол, яка була №27 у виборчому списку Європейської солідарності.

Журналістка та військовослужбовиця

Тетяна Чорновол — відома українська журналістка, політична та громадська діячка.

Вона здобула популярність завдяки своїм антикорупційним розслідуванням, зокрема про резиденцію Межигір’я часів президента Віктора Януковича.

Чорновол активно брала участь у подіях Революції гідності, після чого працювала на посадах урядового уповноваженого з антикорупційної політики та радника міністра внутрішніх справ.

Вона вже була народною депутаткою VIII скликання від партії Народний фронт.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Тетяна Чорновол, як офіцер, стала до лав 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців і бере активну участь у бойових діях.

Наразі її плани щодо роботи в парламенті невідомі. Співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко закликала Верховну Раду ухвалити законопроект, який дозволить військовослужбовцям-депутатам брати участь у захисті держави, що може мати стосунок до ситуації з Чорновол.

Особиста трагедія

Трагічна подія спіткала її у 2014 році, коли під Іловайськом у бою загинув її чоловік — Микола Березовий, командир роти батальйону Азов.

Його смерть стала важкою втратою для Тетяни, а для багатьох — символом жертовності українських воїнів.

Відомі вчинки та критика

Протягом своєї кар’єри Чорновол неодноразово привертала увагу громадськості своїми радикальними акціями та вчинками:

У 2013 році вона розбила скло в мікроавтобусі СБУ, проникла в офіс Партії регіонів під час протестів, що призвело до пожежі та загибелі людини.

У 2014 році її призначили урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, але вона покинула посаду через провал деяких ініціатив.

Також у 2014 році вона, бувши урядовою уповноваженою, напала на міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака, розшарпавши йому обличчя через розбіжності щодо антикорупційного законопроекту.

У 2015 році Чорновол була помічена в “кнопкодавстві” у Верховній Раді, а також спровокувала конфлікт в офісі депутата Олександра Онищенка.

У 2016 році вона брала участь у нападі на намети Тарифного майдану і намагалася заблокувати автомобіль іншого депутата.

У 2023 році Державне бюро розслідувань відкрило проти неї кримінальне провадження за нібито знищення російської техніки за допомогою ПТРК Стугна, що викликало хвилю обурення та критики як переслідування українських військових.

