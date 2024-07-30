Встретить зиму без отключений? В Украине будут минимально выключать свет следующие три месяца

Сейчас Украина прошла очередной критический этап отключения света — графики постепенно нормализуются и становятся более комфортными для граждан. В то же время, страх перед предстоящей зимой никуда не исчез, украинцы готовятся к тяжелому периоду.

Вместе с тем советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире КИЇВ24 отметил, что следующие три месяца Украина может пройти без отключений света или с минимальными ограничениями.

При каком условии этот оптимистический прогноз может сбыться и действительно ли Украина вошла в энергетический баланс, рассказываем главное.

Отключение света: прогнозы на зиму

Из-за спада высоких температур и быстрого ремонта повреждений, украинцы живут по менее жестким графикам отключения света.

По словам Юрия Бойко, до наступления холодов и при отсутствии внешних факторов, энергосистема Украины могла бы выдержать минимальные ограничения или даже их отсутствие.

— Мы сейчас вошли в период, когда образовательного электричества в системе стало больше, температура упала — соответственно, снизилось потребление.

Если не будет внешних влияний, я думаю, что если какие-то ограничения в эти дни и будут возникать, то они будут иметь незначительный характер… Должны так прожить следующие, минимум, три месяца, — сказал Бойко.

Бойко уточнил, что речь идет о возможности не отключать электроэнергию для потребителей в последующие три месяца.

Подобные предположения имел и другой эксперт по энергетике, с которым Вікна эксклюзивно общались раньше. Читай прогноз отключений света на зиму 2024–2025.

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