Зустріти зиму без відключень? В Україні будуть мінімально вимикати світло наступні три місяці

Нині Україна пройшла черговий критичний етап відключень світла — графіки поступово нормалізуються та стають комфортнішими для громадян. Водночас страх перед майбутньою зимою нікуди не зник, українці готуються до важкого періоду.

Разом з тим, радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі КИЇВ24 зазначив, що наступні три місяці Україна може пройти без відключень світла, або з мінімальними обмеженнями.

За якої умови цей оптимістичний прогноз може справдитися, і чи дійсно Україна здобула певний енергетичний баланс, розповідаємо далі головне.

Відключення світла: прогнози на зиму

Через спад високих температур та швидкий ремонт пошкоджень українці живуть за менш жорсткими графіками відключення світла.

За словами Юрія Бойка, до настання холодів та за відсутності зовнішніх чинників, енергосистема України могла б витримати без відключень користувачів або вводити мінімальні відключення світла.

— Ми зараз увійшли у період, коли утворювальної електрики в системі побільшало, температура впала — відповідно, знизилося споживання.

Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що якщо якісь обмеження у ці дні й будуть виникати, то вони матимуть незначний характер… Повинні так прожити наступних мінімум три місяці, — сказав Бойко.

Бойко уточнив, що йдеться про можливість не відключати електроенергію для споживачів наступні три місяці.

Подібні припущення мав й інший експерт з питань енергетики, з яким Вікна ексклюзивно спілкувалися раніше. Читай прогноз відключень світла на зиму 2024-2025.

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