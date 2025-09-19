Командир в 26 лет: кто возглавил одну из известнейших бригад ВСУ — Магуру

47 отдельная механизированная бригада ВСУ Магура получила нового командира. Ее возглавил 26-летний подполковник Максим Данильчук — уроженец Житомирщины, который за время войны прошёл путь от молодого офицера до Героя Украины.

О его назначении сообщил Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Максим Данильчук родился в селе Барвиновка Житомирской области. Высшее военное образование получил в Национальной академии сухопутных войск. С первых дней полномасштабного вторжения он находился в строю.

Сначала командовал ротой, затем — батальоном 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Его подразделения воевали на самых сложных направлениях — в Донецкой и Харьковской областях. Там украинские военные уничтожили сотни российских оккупантов и немало их техники.

Особенно отличился Данильчук в феврале 2023 года, когда под его руководством воины отбили серию атак штурмовиков ЧВК Вагнер на Донбассе.

Что известно о новом командире

24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, Президент Владимир Зеленский лично вручил Данильчуку орден Золотая Звезда и присвоил звание Героя Украины.

Церемония состоялась на территории аэропорта Антонов в Гостомеле — символическом месте, где в феврале 2022-го начались ожесточенные бои за Киев.

Кроме высшей государственной награды, офицер имеет ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, а также орден За мужество III степени.

Теперь Максим Данильчук возглавил 47-ю бригаду Магура — одну из самых известных в Вооружённых силах Украины. До этого подразделением командовал полковник Ян Яцишэн.

Военные эксперты отмечают, что назначение столь молодого, но уже опытного командира свидетельствует об изменениях в украинской армии.

В ней все больше ответственных должностей занимают офицеры нового поколения — те, кто непосредственно прошел фронт и доказал свою эффективность в реальных боях.

Сегодня всё больше ключевых постов занимают офицеры нового поколения — те, кто не только получил образование по современным стандартам, но и прошёл тяжёлые бои, доказав свою эффективность на фронте.

Подобная трансформация заметна и в других подразделениях ВСУ. Например, девиз 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск — Лютый, когда спровоцирован. Это относительно молодое подразделение, сформированное осенью 2022 года по стандартам НАТО.

