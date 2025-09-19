Командир у 26 років: хто очолив одну з найвідоміших бригад ЗСУ — Магуру

47 окрема механізована бригада ЗСУ Магура отримала нового командира. На її чолі став 26-річний підполковник Максим Данильчук — уродженець Житомирщини, який за час війни пройшов шлях від молодого офіцера до Героя України.

Про його призначення повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Максим Данильчук народився в селі Барвинівка Житомирської області. Вищу військову освіту здобув у Національній академії сухопутних військ. З перших днів повномасштабного вторгнення він перебував у строю.

Спочатку командував ротою, згодом — батальйоном 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Його підрозділи воювали на найскладніших напрямках — у Донецькій та Харківській областях. Там українські військові знищили сотні російських окупантів та чимало їхньої техніки.

Особливо відзначився Данильчук у лютому 2023 року, коли під його керівництвом воїни відбили серію атак штурмовиків ПВК Вагнер на Донбасі.

Що відомо про нового командира

24 лютого 2024 року, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Президент Володимир Зеленський особисто вручив Данильчуку орден Золота зірка та надав звання Героя України.

Церемонія відбулася на території аеропорту Антонов у Гостомелі — символічному місці, де в лютому 2022-го розпочалися запеклі бої за Київ.

Крім найвищої державної нагороди, офіцер має ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також орден За мужність ІІІ ступеня.

Тепер Максим Данильчук очолив 47-му бригаду Магура — одну з найвідоміших у Збройних силах України. До цього підрозділом командував полковник Ян Яцишен.

Військові експерти відзначають, що призначення настільки молодого, але вже досвідченого командира, свідчить про зміни в українській армії.

У ній усе більше відповідальних посад займають офіцери нового покоління — ті, хто безпосередньо пройшов фронт і довів свою ефективність у реальних боях.

Сьогодні дедалі більше ключових посад займають офіцери нового покоління — ті, хто не лише здобув освіту за сучасними стандартами, а й пройшов важкі бої, довівши свою ефективність на фронті.

Подібна трансформація помітна і в інших підрозділах ЗСУ. Наприклад, девіз 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ — Лютий, коли спровокований. Цей відносно молодий підрозділ, сформований восени 2022 року за стандартами НАТО.

