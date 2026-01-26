На фестивале Кони Бойковщины, вероятно, издевались над животными: зоозащитники обратились в полицию

В Ивано-Франковской области 24-25 января в Порогах состоялся фестиваль Кони Бойковщины, во время которого устраивают различные соревнования. Однако в то же время на фестивале были замечены издевательства над животными — об этом читай в материале.

На фестивале Кони Бойковщины зафиксировано издевательство над животными

Как отмечает UAnimals, на фестивале лошадей заставляют тянуть тяжелую древесину, одновременно с сильными избиениями животных. Сообщается, что в организации шокированы и возмущены таким отношением к животным и не верят, что такая жестокость по-прежнему в современном мире.

Как отметила волонтер Анжелика Лещенко, правоохранители не увидели в избиениях животных жестокого обращения, несмотря на обращение к ним неравнодушных людей.

Организация также будет подавать заявление в полицию, в то же время прося полицию среагировать и остановить издевательство над животными.

