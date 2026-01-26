На фестивалі Коні Бойківщини, ймовірно, знущалися з тварин: зоозахисники звернулися до поліції

На Івано-Франківщині 24-25 січня в Порогах відбувся фестиваль Коні Бойківщини, під час якого влаштовують різноманітні змагання. Однак водночас на фестивалі були помічені знущання з тварин — про це читай в матеріалі.

На фестивалі Коні Бойківщини зафіксовано знущання з тварин

Як зазначає UAnimals, на фестивалі коней змушують тягнути важку деревину, одночасно із сильними побиттями тварин. Повідомляється, що в організації шоковані та обурені таким відношенням до тварин та не вірять, що така жорстокість досі є в сучасному світі.

Як зазначила волонтерка Анжеліка Лещенко, правоохоронці не побачили в побиттях тварин жорстокого поводження, попри звернення до них небайдужих людей.

Організація також подаватиме заяву до поліції, водночас просячи поліцію зреагувати та зупинити знущання з тварин.

