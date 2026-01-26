Для тебе Новини

На фестивалі Коні Бойківщини, ймовірно, знущалися з тварин: зоозахисники звернулися до поліції

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Січня 2026, 11:15 1 хв.
коні бойківщини інцидент
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь