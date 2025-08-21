Сбежал за границу — получил срок: что предлагает правительство военнообязанным

Не секрет, что во время полномасштабной войны тысячи военнообязанных мужчин нашли возможность сбежать за границу. Кто-то оформлял фейковую инвалидность, волонтерство, кто-то усыновлял детей или женился на женщине с инвалидностью.

Вариантов было относительно много. Сейчас подобные “лазейки” работают все меньше, и мужчин на границах проверяют более тщательно. Но до сих пор есть те, кто решается бежать через горы, переплывать Тису и использовать другие способы, чтобы избежать призыва.

До сих пор за побег за границу не было никакой ответственности. За попытку незаконного пересечения границы в паспортах военнообязанных делали отметки, составляли админпротоколы и изредка заставлять уплатить штраф — от 3400 до 8500 грн. Но теперь все может измениться — правительство предлагает ввести уголовную ответственность за побег за границу.

Уголовная ответственность за побег за границу: что предлагает правительство

В Кабинете министров Украины предложили ввести уголовную ответственность за побег военнообязанных за границу. Об этом рассказал постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В законопроекте предлагают дополнить статью 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу) и добавить туда уголовную ответственность за:

Незаконное пересечение границы во время военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска. Препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение. Нарушение призывником/военнообязанным срока пребывания за пределами Украины.

Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанных (призывников, резервистов) срока пребывания за пределами Украины.

Сейчас военнообязанные — мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет — не могут выезжать за границу, пока идет полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Для определенных категорий есть исключения. Мы рассказывали, кто может выезжать за границу.

Но недавно Зеленский попросил правительство рассмотреть возможность выезда за границу для молодежи до 22 лет. По словам премьера Юлии Свириденко, такое постановление может быть принято Украиной уже до конца этой недели — до 24 августа.

Сейчас за незаконное пересечение границы в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В большинстве случаев применяют именно административную ответственность за попытки незаконного пересечения.

Уголовная ответственность предусмотрена для случаев, когда военнообязанные используют поддельные документы, пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, а также имеют умысел причинить вред национальным интересам. Уголовная ответственность также касается организаторов незаконной переправы за границу.

В таком случае могут лишить свободы сроком до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 5-8 лет.

Но для тех, кто смог сбежать из Украины, сейчас уголовной ответственности нет.

А еще недавно президент сообщил о дополнительных 15 днях отпуска для военных.

