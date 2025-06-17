Тысячи химических атак! Украина призвала сменить инструменты Женевского протокола

17 июня 2025 года исполняется 100 лет, как страны мира подписали один из важнейших документов международного гуманитарного права — Женевский протокол (Протокол о запрете применения на войне удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств).

Российские оккупанты с самого начала полномасштабной войны используют ядовитые газы для поражения наших военных, а также тестируют на ВСУ новые разработки. В последнее время случаев применения химического оружия врагом стало больше.

По случаю столетия документа, МИД Украины обнародовал заявление, в котором призывает государств-членов ООН привлечь РФ к ответственности за использование химического оружия в Украине. Делимся подробностями заявления.

Украина призвала усилить соблюдение Женевского протокола

В МИД напомнили, что в свое время Женевский протокол стал символом глобального консенсуса по неприемлемости использования химического оружия. Со временем положения дополняли, уточняли.

Протокол по-прежнему остается одним из важнейших в современной системе международного гуманитарного права. 100-летие Протокола отмечается на фоне системных, целенаправленных и грубых нарушений его положений Российской Федерацией.

Украина постоянно информирует международное сообщество о случаях применения Россией химического оружия, в частности слезоточивых гранат РГ-Во. С февраля 2023 года по май 2025 года зафиксировано 9 388 случаев применения россиянами боеприпасов с опасными химическими веществами.

В частности с 2-хлоробензальмалононитрилом (CS), хлорацетофеноном (CN), а также хлорпикрином и меркаптаны (малодоранты).

Более 2500 украинских военных обратились в больницы с симптомами химического поражения. Кроме того, есть подтвержденные данные, что в доказательствах, которые передала Украина, содержалось запрещенное вещество CS.

Украина призвала международное сообщество консолидироваться ради противодействия россиянам.

— Украина призывает все государства-члены ООН, в частности, государства-участники Женевского протокола и Конвенции о запрете химического оружия, объединить усилия ради привлечения Российской Федерации к ответственности за нарушение международного права и обеспечение недопущения подобных преступлений в будущем, — говорится в документе МИД.

Отсутствие ответственности для врага побуждает его к новым подобным преступлениям. Кроме того, Украина призвала разработать новые инструменты принуждения к выполнению норм международного права и наказанию нарушителей.

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