Тисячі хімічних атак! Україна закликала змінити інструменти Женевського протоколу

17 червня 2025 року виповнюється 100 років, як країни світу підписали один з найважливіших документів міжнародного гуманітарного права — Женевський протокол (Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших подібних газів та бактеріологічних засобів).

Російські окупанти від самого початку повномасштабної війни використовують отруйні гази для ураження наших військових, а також тестують на ЗСУ нові розробки. Останнім часом випадків застосування хімічної зброї ворогом побільшало.

З нагоди століття документа, МЗС України оприлюднило заяву, в якій закликає держав-членів ООН притягнути РФ до відповідальності за використання хімічної зброї в Україні. Ділимося подробицями заяви.

Україна закликала посилити дотримання Женевського протоколу

У МЗС нагадали, що свого часу Женевський протокол став символом глобального консенсусу у неприйнятності використання хімічної зброї. З часом положення доповнювали, уточнювали.

Протокол і нині залишається одним із наріжних каменів сучасної системи міжнародного гуманітарного права. 100-річчя Протоколу відзначається на тлі системних, цілеспрямованих і грубих порушень його положень Російською Федерацією.

Україна постійно інформує міжнародну спільноту про випадки застосування Росією хімічної зброї, зокрема сльозогінних гранат РГ-Во. З лютого 2023 по травень 2025 зафіксовано 9 388 випадків застосування росіянами боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами.

Зокрема з 2-хлоробензальмалононітрилом (CS), хлорацетофеноном (CN), а також хлорпікрином та меркаптани (малодоранти).

Понад 2500 українських військових звернулися до лікарень із симптомами хімічного ураження. Крім усього, є підтверджені дані, що в доказах, які передала Україна, містилася заборонена речовина CS.

Україна закликала міжнародну спільноту консолідуватися заради протидії росіянам.

— Україна закликає всі держави-члени ООН, зокрема держави-учасниці Женевського протоколу та Конвенції про заборону хімічної зброї, об’єднати зусилля заради притягнення Російської Федерації до відповідальності за порушення міжнародного права та забезпечення недопущення подібних злочинів у майбутньому, — йдеться у документі МЗС.

Відсутність відповідальності для ворога спонукатиме його до нових подібних злочинів. Крім усього, Україна закликала розробити нові інструменти примусу до виконання норм міжнародного права та покарання порушників.

Раніше ми розповідали, історію бійця, який пережив хімічну атаку.

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