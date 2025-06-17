Для тебе Новини

Тисячі хімічних атак! Україна закликала змінити інструменти Женевського протоколу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Червня 2025, 12:00
Женевський протокол
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь