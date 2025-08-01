Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрела Киева

1 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате российского обстрела гражданских накануне. По состоянию на 9 утра 1 августа известно о 28 погибших, более 150 раненых.

Некоторые украинские города также поддержали Киев днем траура.

Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела россиян. Больше об этом — читай дальше в материале.

Украина инициирует заседание Совбеза ООН

Об инициативе срочного созыва Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Х.

— Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, приведшую к гибели людей и разрушениям в Киеве, — отметил он.

Известно, что заседание состоится сегодня вечером, 1 августа 2025 года.

— Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его — единственное давление и принципиальную позицию в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня, — добавил Сибига.

Кроме того, во время саммита ОБСЕ в Хельсинки Андрей Сибига в комментарии финскому изданию Yle отметил, что единственный человек, которого боится сейчас Путин, — это Трамп.

ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня она использует Кремль в собственных интересах.

— Не может быть, чтобы государство, являющееся источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации, — отметил министр и добавил: нужно реформировать организацию таким образом, чтобы можно было исключать страну-нарушителя международного права.

Также глава украинского МИД подчеркнул, что не норма — когда россияне, радуясь смертям украинцев, свободно путешествуют по миру.

— Трамп — это единственный человек, которого боится Путин. Мир ожидает, выполнит ли он свои обещания по поводу санкций. Они должны быть разрушительными, — заявил Сибига.

Кроме людей, от войны россиян страдают и животные. После обстрела гражданского дома из-под завалов спасли 11 животных, но одна кошка потеряла зрение и слух из-за пережитого. Больше о спасенных хвостиках, читай по ссылке.

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