Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрела Киева

Фото Facebook, Unsplash 1 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим в результате российского обстрела гражданских накануне. По состоянию на 9 утра 1 августа известно о 28 погибших, более 150 раненых. Некоторые украинские города также поддержали Киев днем траура. Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела россиян. Больше об этом — читай дальше в материале.Украина инициирует заседание Совбеза ООН Об инициативе срочного созыва Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Х. — Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, приведшую к гибели людей и разрушениям в Киеве, — отметил он. Известно, что заседание состоится сегодня вечером, 1 августа 2025 года. — Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его — единственное давление и принципиальную позицию в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня, — добавил Сибига. Читать по теме Ночь террора: в Киеве обрушился подъезд дома, 28 погибших Ракетный удар просто по жилому дому. Под завалами люди, написал Зеленский. Кроме того, во время саммита ОБСЕ в Хельсинки Андрей Сибига в комментарии финскому изданию Yle отметил, что единственный человек, которого боится сейчас Путин, — это Трамп. ОБСЕ создавалась в условиях холодной войны, но сегодня она использует Кремль в собственных интересах. — Не может быть, чтобы государство, являющееся источником нестабильности и угроз в регионе, блокировало работу всей организации, — отметил министр и добавил: нужно реформировать организацию таким образом, чтобы можно было исключать страну-нарушителя международного права. Также глава украинского МИД подчеркнул, что не норма — когда россияне, радуясь смертям украинцев, свободно путешествуют по миру. — Трамп — это единственный человек, которого боится Путин. Мир ожидает, выполнит ли он свои обещания по поводу санкций. Они должны быть разрушительными, — заявил Сибига. Кроме людей, от войны россиян страдают и животные. После обстрела гражданского дома из-под завалов спасли 11 животных, но одна кошка потеряла зрение и слух из-за пережитого. Больше о спасенных хвостиках, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: ООН, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter