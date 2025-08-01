Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через обстріл Києва

Фото Facebook, Unsplash 1 серпня в Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу цивільних напередодні. Станом на 9 ранку 1 серпня відомо про 28 загиблих, понад 150 поранених людей. Деякі українські міста також підтримали Київ днем жалоби. Україна ініціює екстрене засідання Радбезу ООН через обстріл росіян. Більше про це — читай далі у матеріалі.Україна ініціює засідання Радбезу ООН Про ініціативу термінового скликання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Х. — Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві, — зазначив він. Відомо, що засідання відбудеться вже сьогодні ввечері, 1 серпня 2025 року. — Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його — єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню, — додав Сибіга. Читати на тему Ніч терору: у Києві обвалився під’їзд будинку, 31 загиблий (оновлено) Ракетний удар просто по житловому будинку. Під завалами люди, написав Зеленський. Окрім того, під час саміту ОБСЄ у Гельсінкі, Андрій Сибіга у коментарі фінському виданню Yle зазначив, що єдина людина, якої боїться нині Путін — це Трамп. ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує Кремль у власних інтересах. — Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації, — зазначив міністр і додав: треба реформувати організацію таким чином, щоб можна було виключати країну-порушницю міжнародного права. Також глава українського МЗС наголосив, що не норма — коли росіяни, радіючи смертям українців, вільно подорожують світом. — Трамп — це єдина людина, якої боїться Путін. Світ очікує, чи виконає він свої обіцянки щодо санкцій. Вони повинні бути руйнівними, — заявив Сибіга. Окрім людей, від війни росіян страждають і тварини. Після обстрілу цивільного будинку з-під завалів врятували 11 тварин, але одна кішка втратила зір та слух через пережите. Більше про врятованих хвостиків, читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: ООН, Росія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter