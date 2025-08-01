Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через обстріл Києва

1 серпня в Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу цивільних напередодні. Станом на 9 ранку 1 серпня відомо про 28 загиблих, понад 150 поранених людей.

Деякі українські міста також підтримали Київ днем жалоби.

Україна ініціює екстрене засідання Радбезу ООН через обстріл росіян. Більше про це — читай далі у матеріалі.

Україна ініціює засідання Радбезу ООН

Про ініціативу термінового скликання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Х.

— Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві, — зазначив він.

Відомо, що засідання відбудеться вже сьогодні ввечері, 1 серпня 2025 року.

— Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну. І світ має необхідну силу, щоб зупинити його — єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню, — додав Сибіга.

Окрім того, під час саміту ОБСЄ у Гельсінкі, Андрій Сибіга у коментарі фінському виданню Yle зазначив, що єдина людина, якої боїться нині Путін — це Трамп.

ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує Кремль у власних інтересах.

— Не може бути, щоб держава, яка є джерелом нестабільності та загроз у регіоні, блокувала роботу всієї організації, — зазначив міністр і додав: треба реформувати організацію таким чином, щоб можна було виключати країну-порушницю міжнародного права.

Також глава українського МЗС наголосив, що не норма — коли росіяни, радіючи смертям українців, вільно подорожують світом.

— Трамп — це єдина людина, якої боїться Путін. Світ очікує, чи виконає він свої обіцянки щодо санкцій. Вони повинні бути руйнівними, — заявив Сибіга.

Окрім людей, від війни росіян страждають і тварини. Після обстрілу цивільного будинку з-під завалів врятували 11 тварин, але одна кішка втратила зір та слух через пережите. Більше про врятованих хвостиків, читай за посиланням.

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