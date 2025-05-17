Фото Getty Images Позади — незабываемый финал Евровидения-2025. И хотя для нас песенный конкурс этого года не закончился победой, однако ребята точно завоевали сердца европейцев! Их песня Bird of Pray настолько понравилась фанатам Евровидения, что иностранцы подпевали ее в своих TikTok! В Украине видео выступления группы Ziferblat набрало более полутора миллионов просмотров! Что ж, не будем медлить — рассказываем тебе дальше, какое место заняла Украина на Евровидении 2025 года.Какое место заняла Украина на Евровидении 2025 На нынешнем Евровидении наши представители Ziferblat получили 158 баллов от зрителей и 60 от жюри. В общей сложности — 218 баллов. Благодаря этому, Ziferblat заняли 9 место на Евровидении 2025 года. Выступление наших ребят было ярким, как всегда! А после завершения Даниил поблагодарил Европу за поддержку Украины и произнес Слава Украине! Сказали “Слава Украине”! Какое место занял Ziferblat на Евровидении 2025 / 10 Фотографий Стоит отметить, что перед выступлением изрядно понервничали все. Ведь перед финалом Евровидения 2025 группа Ziferblat в интервью Суспільному заявила, что у солиста Даниила были проблемы с голосом из-за нервов. Проблемы были еще с первых репетиций, отметили в группе. Как голосовали за Украину в финале Евровидения-2025 Сколько баллов Украина набрала от жюри Традиционно стран-конкурсантов оценивали делегации жюри от всех стран, участвующих в конкурсе. В общем, от жюри Украина получила — 60 баллов. Читать по теме Ziferblat — Bird of Pray: о чем песня представителей Украины на Евровидении 2025 Какой смысл и перевод песни группы Ziferblat — Bird of Pray? Сколько голосов за Украину отдали зрители Зрители со всего мира отдали за представителей Украины Ziferblat 158 баллов. Выступление Ziferblat на финале Евровидение Раньше мы рассказывали тебе, как Ziferblat напомнил Европе о войне в Украине и что они подарили другим конкурсантам Евровидения: читай об этом по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter