Позади — незабываемый финал Евровидения-2025. И хотя для нас песенный конкурс этого года не закончился победой, однако ребята точно завоевали сердца европейцев! Их песня Bird of Pray настолько понравилась фанатам Евровидения, что иностранцы подпевали ее в своих TikTok!

В Украине видео выступления группы Ziferblat набрало более полутора миллионов просмотров!

Что ж, не будем медлить — рассказываем тебе дальше, какое место заняла Украина на Евровидении 2025 года.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025

На нынешнем Евровидении наши представители Ziferblat получили 158 баллов от зрителей и 60 от жюри. В общей сложности — 218 баллов.

Благодаря этому, Ziferblat заняли 9 место на Евровидении 2025 года.

Выступление наших ребят было ярким, как всегда! А после завершения Даниил поблагодарил Европу за поддержку Украины и произнес Слава Украине!

Сказали “Слава Украине”! Какое место занял Ziferblat на Евровидении 2025 / 10 Фотографий

Стоит отметить, что перед выступлением изрядно понервничали все. Ведь перед финалом Евровидения 2025 группа Ziferblat в интервью Суспільному заявила, что у солиста Даниила были проблемы с голосом из-за нервов.

Проблемы были еще с первых репетиций, отметили в группе.

Как голосовали за Украину в финале Евровидения-2025

Сколько баллов Украина набрала от жюри

Традиционно стран-конкурсантов оценивали делегации жюри от всех стран, участвующих в конкурсе.

В общем, от жюри Украина получила — 60 баллов.

Сколько голосов за Украину отдали зрители

Зрители со всего мира отдали за представителей Украины Ziferblat 158 баллов.

Выступление Ziferblat на финале Евровидение

Раньше мы рассказывали тебе, как Ziferblat напомнил Европе о войне в Украине и что они подарили другим конкурсантам Евровидения: читай об этом по ссылке.

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