Фото Getty Images Позаду — незабутній фінал Євробачення-2025. І хоч для нас цьогорічний пісенний конкурс не закінчився перемогою, однак хлопці точно завоювали серця європейців! Адже їхня пісня Bird of Pray настільки сподобалася фанатам Євробачення, що іноземці підспівували її у своїх TikTok! В Україні відео виступу гурту Ziferblat набрало понад півтора мільйона переглядів! Що ж, не будемо зволікати — розповідаємо тобі далі, яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025.Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025 На цьогорічному Євробаченні наші представники Ziferblat отримали 158 балів від глядачів та 60 від журі. Загалом — 218 балів. Завдяки цьому, Ziferblat посіли 9 місце на Євробаченні 2025. Виступ наших хлопців був яскравим, як завжди! А після завершення Даниїл подякував Європі за підтримку України та виголосив Слава Україні! Сказали “Слава Україні”! Яке місце посів Ziferblat на Євробаченні 2025 / 10 Фотографій Варто зазначити, що перед виступом добряче понервували всі. Адже перед фіналом Євробачення 2025 гурт Ziferblat в інтервʼю Суспільному заявив, що у соліста Даниїла були проблеми з голосом через нерви. Проблеми були ще з перших репетицій, зазначили у гурті. Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2025 Скільки балів Україна набрала від журі Традиційно, країн-конкурсантів оцінювали делегації журі від усіх країн, що беруть участь у конкурсі. Загалом від журі Україна отримала — 60 балів. Читати на тему Ziferblat — Bird of Pray: про що пісня представників України на Євробаченні 2025 Який сенс і переклад пісні гурту Ziferblat — Bird of Pray? Скільки голосів за Україну віддали глядачі Глядачі з усього світу віддали за представників України Ziferblat аж 158 балів. Виступ Ziferblat на фіналі Євробачення 2025 Раніше ми розповідали тобі, як Ziferblat нагадав Європі про війну в Україні та що вони подарували іншим конкурсантам Євробачення: читай про це за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter