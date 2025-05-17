Позаду — незабутній фінал Євробачення-2025. І хоч для нас цьогорічний пісенний конкурс не закінчився перемогою, однак хлопці точно завоювали серця європейців! Адже їхня пісня Bird of Pray настільки сподобалася фанатам Євробачення, що іноземці підспівували її у своїх TikTok!

В Україні відео виступу гурту Ziferblat набрало понад півтора мільйона переглядів!

Що ж, не будемо зволікати — розповідаємо тобі далі, яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025

На цьогорічному Євробаченні наші представники Ziferblat отримали 158 балів від глядачів та 60 від журі. Загалом — 218 балів.

Завдяки цьому, Ziferblat посіли 9 місце на Євробаченні 2025.

Виступ наших хлопців був яскравим, як завжди! А після завершення Даниїл подякував Європі за підтримку України та виголосив Слава Україні!

Сказали “Слава Україні”! Яке місце посів Ziferblat на Євробаченні 2025 / 10 Фотографій

Варто зазначити, що перед виступом добряче понервували всі. Адже перед фіналом Євробачення 2025 гурт Ziferblat в інтервʼю Суспільному заявив, що у соліста Даниїла були проблеми з голосом через нерви.

Проблеми були ще з перших репетицій, зазначили у гурті.

Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2025

Скільки балів Україна набрала від журі

Традиційно, країн-конкурсантів оцінювали делегації журі від усіх країн, що беруть участь у конкурсі.

Загалом від журі Україна отримала — 60 балів.

Скільки голосів за Україну віддали глядачі

Глядачі з усього світу віддали за представників України Ziferblat аж 158 балів.

Виступ Ziferblat на фіналі Євробачення 2025

Раніше ми розповідали тобі, як Ziferblat нагадав Європі про війну в Україні та що вони подарували іншим конкурсантам Євробачення: читай про це за посиланням.

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