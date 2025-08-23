Вместе воюем, вместе реабилитируемся: Украинские вертолеты стали партнером ветеранского марш-броска

Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины на Прикарпатье состоялся ветеранский поход на длинную дистанцию ​​— Carpathian YOMP.

16 км в собственном темпе преодолело около 100 участников. Каждый получил медаль финишера, незабываемые эмоции и приятную дрожь в ногах.

Среди участников: ветераны, волонтеры, дети и супруги погибших защитников. Все они вместе преодолевают трудности и отдыхают.

Это было невероятно. Это было столь большое объединение единомышленников, которые хотели преодолеть трудности маршрута вместе, — рассказывает уполномоченный Президента Украины по реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.

Carpathian YOMP: что о нем известно

Carpathian YOMP производят в Украине впервые. Это такой международный ветеранский формат марш-бросков. Участники соревнуются не между собой, а каждый с собственной усталостью.

Лозунг Carpathian YOMP — Вместе сражаемся, вместе реабилитируемся — совпадает с тем коллективным духом, который существует в авиакомпании. Ведь среди работников авиаперевозчика уже 19 ветеранов.

Организатор – благотворительная организация Благотворительный фонд ЯНКО с партнерами, среди которых и авиакомпания Украинские вертолеты.

Важность этого проекта состоит в том, чтобы объединить всех. Когда мы воевали вместе, сейчас прошли такой тяжелый этап восстановления, сейчас нужно снова что-то объединительное, — говорит Вадим Свириденко.

Авиакомпания в свою очередь не просто стала партнером Carpathian YOMP. Украинские вертолеты обеспечили участие в марш-броске группы ветеранов и ветеранок, детей и вдов погибших защитников из Киевской области и Киева.

— Поддержка семей погибших защитников, поддержка ветеранов — часть нашей корпоративной культуры. Мы уже активно развиваем принцип “уважай и действуй”. И так должен делать каждый украинский бизнес, который работает благодаря защите сил обороны Украины, — считает председатель Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

Ивано-Франковскую область с 5-дневным туром посетили за счет авиакомпании 28 участников ветеранского марш-броска. Среди них ветераны, работающие в самой авиакомпании, а также ветераны из Киевской области.

Для нас ветеранов участие в марш-броске YOMP – это, в первую очередь, реабилитация. Ведь возвращаться с фронта в гражданскую жизнь очень трудно. Требуется немало сил и времени для адаптации.

— Мы приехали на это мероприятие с замечательной командой Украинских вертолетов, ставшей для нас настоящей семьей. С ними мы постоянно посещаем разные мероприятия. Это первый такой поход на дистанцию ​​в 16 километров в моей жизни, но уверен, что не последний, — говорит председатель Совета ветеранов Бучанского района при Бучанской ВГА Сергей Клищевский.

Благодарен всем, кто присоединяется к таким моментам восстановления, кто не остается безразличным к нашей борьбе, кто верит в нас и в нашу невероятную силу единства и братства.

Как говорит Вадим Свириденко, кроме дистанции в 16 км, в следующем году планируют провести Carpathian YOMP в более широком формате: 40 и 60 км.

Авиакомпания Украинские вертолеты и дальше будет участвовать в развитии культуры героев и будет поддерживать семьи погибших защитников.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину авиакомпания уже направила на благотворительные проекты сумму почти в 300 млн грн. А вкладывается в обороноспособность Украины еще с 2009 года и поддерживает ВСУ и МВД.

