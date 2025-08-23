Разом воюємо, разом реабілітуємося: Українські вертольоти стали партнером ветеранського марш-кидка

Сьогодні, 23 серпня у День Державного прапора України на Прикарпатті відбувся ветеранський похід на довгу дистанцію — Carpathian YOMP.

16 км у власному темпі подолало майже 100 учасників. Кожен отримав медаль фінішера, незабутні емоції та приємне тремтіння в ногах.

Серед учасників: ветерани, волонтери, діти та дружини загиблих захисників. Усі вони разом долають труднощі та відпочивають.

Це було неймовірно. Це було таке велике об’єднання однодумців, які хотіли подолати труднощі маршруту разом, — розказує уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Carpathian YOMP: що про нього відомо

Carpathian YOMP проводять в Україні вперше. Це такий міжнародний ветеранський формат марш-кидків. Учасники змагаються не між собою, а кожен із власною втомою.

Гасло Carpathian YOMP — Разом воюємо, разом реабілітуємося — збігається з тим колективним духом, який існує в авіакомпанії. Адже серед працівників авіаперевізника уже 19 ветеранів.

Організатор — благодійна організація Благодійний фонд ЯНКО з партнерами, серед яких і авіакомпанія Українські вертольоти.

Важливість цього проекту в тому, щоб об’єднати всіх. Коли ми воювали разом, зараз пройшли такий важкий етап відновлення, зараз треба знову щось таке об’єднавче, — каже Вадим Свириденко.

Авіакомпанія своєю чергою не просто стала партнером Carpathian YOMP. Українські вертольоти забезпечили участь в марш-кидку групи ветеранів та ветеранок, дітей та вдів загиблих захисників з Київської області та Києва.

— Підтримка родин загиблих захисників, підтримка ветеранів — це частина нашої корпоративної культури. Ми вже активно розвиваємо принцип “поважай та дій”. І так має робити кожен український бізнес, який працює завдяки захисту Сил оборони України, — вважає голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

На Івано-Франківщину із 5-денним туром завітали коштом авіакомпанії 28 учасників ветеранського марш-кидка. Серед них ветерани, які працюють в самій авіакомпанії, а також ветерани із Київщини.

Для нас ветеранів участь у марш-кидку YOMP — це, в першу чергу, реабілітація. Адже повертатися з фронту у цивільне життя — дуже важко. Потрібно чимало сил та часу для адаптації.

— Ми приїхали на цей захід з чудовою командою Українських вертольотів, яка стала для нас справжньою родиною. З ними ми постійно відвідуємо різні заходи. Це перший такий похід на дистанцію у 16 кілометрів у моєму житті, але, впевнений, що не останній, — каже голова Ради ветеранів Бучанського району при Бучанській ВЦА Сергій Кліщевський.

Вдячний усім, хто доєднується до таких моментів відновлення, хто не залишається байдужим до нашої боротьби, хто вірить у нас й у нашу неймовірну силу єдності та братерств.

Як говорить Вадим Свириденко, крім дистанції в 16 км у наступному році планують провести Carpathian YOMP в ширшому форматі: 40 та 60 км.

Авіакомпанія Українські вертольоти й надалі братиме участь в розвитку культури героїв та підтримуватиме сім’ї загиблих захисників.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну авіакомпанія уже спрямувала на благодійні проєкти суму в майже 300 млн грн. А вкладається в обороноздатність України ще з 2009 року та підтримує ЗСУ та підрозділи МВС.

