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Обладнання на понад 12 млн гривень передали військовим Українські вертольоти

Марія Бондар, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 15:20
Допомога військовим від Українські вертольоти

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