Обладнання на понад 12 млн гривень передали військовим Українські вертольоти

Авіакомпанія Українські вертольоти здійснила чергову масштабну передачу допомоги для військових.

Одразу вісім підрозділів Сил Оборони України отримали підсилення: два пікапи, 10 квадроциклів, 40 квадрокоптерів, 20 акумуляторних батарей живлення, 6 Старлінків, 2 антидронові прилади, 4 інверторні генератори, 2 зарядні станції EcoFlow, 2 портативних детектори дронів, 2 бінокуляри нічного бачення, а також 2 ноутбуки.

Допомога від компанії Українські вертольоти

Передача техніки та обладнання, загальною вартістю 12,4 млн грн, відбулась у Києві біля монументу Батьківщина-мати, що є символом незламності України.

Саме тут представники Авіакомпанії зустрілись з українськими захисниками та передали їм все необхідне.

Виконавчий директор авіакомпанії Українські вертольоти Сергій Букорос, розповів:

— Українські вертольоти почали допомагати військовим ще задовго до повномасштабного вторгнення.

А в 2022 році до лав Збройних Сил України доєдналось чимало співробітників Авіакомпанії. Тож ми стали допомагати їм — забезпечувати бронежилетами, засобами зв’язку, прицілами.

— Згодом про це дізналися інші підрозділи, і ми почали отримувати численні запити від різних військових частин. Тоді Авіакомпанія вирішила спрямовувати частину прибутку на підтримку наших захисників, — пояснив Букорос.

Найбільші потреби військових

Загалом, з 2009 року Авіакомпанія спрямувала на потреби Сил Оборони України понад 234 млн грн.

А також започаткувала благодійну платформу соціально відповідального бізнесу Дітям наших Захисників — для постійної підтримки дітей, які втратили батьків у цій війні. І паралельно реалізує програми реабілітації для ветеранів.



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— Ми постійно опрацьовуємо заявки від різних військових підрозділів і закуповуємо усе необхідне під їхні запити. Найбільше потреба нині у квадроциклах — вони дозволяють швидко та безпечно доправляти боєприпаси, спорядження, евакуювати поранених.

Також дуже необхідні БПЛА, адже ця війна стала війною дронів. А ще — зарядні станції, генератори та засоби комунікацій, Старлінки зокрема, — це критично важливо для підтримки зв’язку та роботи обладнання в польових умовах, — говорить ветеран війни, заступник начальника відділу авіаційно-технічного забезпечення авіакомпанії Українські вертольоти Євген Тимошенко.

— До Авіакомпанії ми звернулись із запитом вперше. І його оперативно виконали! Це дуже важливо – знати, що є компанії, які дійсно підтримують не на словах, а на ділі.

Українські вертольоти виконали весь наш запит і надали нам інверторні генератори, зарядну станцію EcoFlow, Старлінки, портативні детектори дронів та ноутбуки.

Ми сформували такий запит тому, що саме це обладнання, на жаль, дуже часто виходить з ладу по причинах від нас незалежних — їх просто палять вороги, — розповів представник 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади (79 ОДШБр) Сергій.

Своєю чергою, на знак подяки від захисників, Українські вертольоти отримали найцінніше — щирі подяки, міцні рукостискання, бригадні прапори.

Компанії можуть передавати допомогу на мільйони, а ми — хоча б по сотні гривень. Але як донатити більше, якщо власний бюджет — під питанням? Вікна-Новини запитали у фінансової радниці, як розпланувати доходи та витрати, щоб підтримувати ЗСУ регулярно й без стресу.

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