День со светом! В Укрэнерго порадовали новостью для всех регионов Украины

Украинцы уже привыкли жить по графикам отключений электроэнергии. Потому что такая у нас нация — без света, но и без оккупантов на нашей земле.

Зимой пользователи увеличили потребление электроэнергии из-за холодов, поэтому ограничения ужесточились. Но НЭК Укрэнерго сообщило в своем Facebook про день со светом для каждого региона Украины.

Для чего это делают, в каких регионах и когда будет свет целый день — читай дальше.

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Новый график отключения электроэнергии: что говорит Укрэнерго

В Укрэнерго сообщили: в течение двух недель в каждом регионе Украины будут изменены графики отключений.

С 8 февраля, согласно отдельному списку, в нескольких областях страны целый день будет электроэнергия. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены, — объясняют в Укрэнерго.

Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы.

Также эти измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

Полученные результаты позволят скорректировать объем лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение энергии, имеющейся в системе, по регионам.

График отключений света с 8 по 20 февраля

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

В то же время, в Укрэнерго отметили: если в течение этого периода РФ нанесет ракетные обстрелы, измерительные работы будут перенесены до стабилизации ситуации.

А вот проверить, есть ли дома свет, можно в один клац! Украинские разработчики создали приложение, которое показывает, когда будут отключать электроэнергию по графикам отключений.

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