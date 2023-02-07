День зі світлом! В Укренерго потішили новиною для всіх регіонів України

Українці уже звикли жити за графіками відключень електроенергії. Бо така у нас нація — без світла, але без окупантів на нашій землі.

Взимку користувачі збільшили споживання електроенергії через холоди, тож обмеження стали жорсткішими. Та НЕК Укренерго повідомили у своєму Facebook про день зі світлом для кожного регіону України.

Для чого це роблять, в яких регіонах та коли саме буде світло цілий день — читай далі.

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Новий графік відключення електроенергії: що каже Укренерго

В Укренерго повідомили: протягом двох тижнів в кожному регіоні України будуть змінені графіки відключень. З 8 лютого, відповідно до окремого списку, в кількох областях країни весь день буде електроенергія. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені, — пояснюють в Укренерго.

Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми.

Також ці вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

Отримані результати дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

Графік відключень світла з 8 до 20 лютого

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.