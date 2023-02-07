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День зі світлом! В Укренерго потішили новиною для всіх регіонів України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Лютого 2023, 19:00
Укренерго
Фото: Unsplash

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