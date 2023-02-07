День зі світлом! В Укренерго потішили новиною для всіх регіонів України

Українці уже звикли жити за графіками відключень електроенергії. Бо така у нас нація — без світла, але без окупантів на нашій землі.
Взимку користувачі збільшили споживання електроенергії через холоди, тож обмеження стали жорсткішими. Та НЕК Укренерго повідомили у своєму Facebook про день зі світлом для кожного регіону України.
Для чого це роблять, в яких регіонах та коли саме буде світло цілий день — читай далі.
В Укренерго повідомили: протягом двох тижнів в кожному регіоні України будуть змінені графіки відключень.
З 8 лютого, відповідно до окремого списку, в кількох областях країни весь день буде електроенергія. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.
Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені, — пояснюють в Укренерго.
Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.
Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми.
Facebook
Також ці вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.
Отримані результати дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:
Водночас в Укренерго зазначили: якщо протягом цього періоду РФ нанесе ракетні обстріли, вимірювальні роботи будуть перенесені до стабілізації ситуації.
А ось перевірити, чи є вдома світло, можна лише в один клац! Українські розробники створили додаток, який показує, коли вимикатимуть електроенергію за графіками відключень.
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