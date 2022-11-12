Зима без світла? Чому в Києві можуть вимикати електроенергію надовше з настанням холодів

Узимку в Києві можливі довші відключення електроенергії, якщо пропускна спроможність мереж столиці залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо нині обмеження електропостачання діють по чотири години три рази на добу, то з настанням холодів цей час може бути подовжено, якщо системний оператор Укренерго не збільшить можливість передачі електроенергії до Києва.

Це пов’язано з тим, що зі зниженням температури повітря надворі одразу підвищується споживання електрики.

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Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні пять – сім градусів пониження температури — це в середньому плюс 10% споживання.

Навантаження будуть більшими, і дефіцит потужностей зростатиме, — пояснює Сахарук.

Тому потрібно буде шукати варіанти, як забезпечувати споживачів світлом, але при цьому не спровокувати аварій у мережі через перенавантаження.

Проблеми з електропостачанням через російські удари по енергосистемі та інфраструктурі мають не лише Київ та область, а й низка інших регіонів.

Утім багато людей не розуміють, чому перебої з електрикою мають не всі споживачі. Читай, чому світло вимикають не у всіх будинках.

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