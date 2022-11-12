Зима без света? Почему в Киеве могут выключать электроэнергию дольше с наступлением холодов

Зимой в Киеве возможны более длинные отключения электроэнергии, если пропускная способность сетей столицы останется на том же уровне, что и сейчас. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, если сейчас ограничения электроснабжения действуют по четыре часа три раза в сутки, то с наступлением холодов это время может быть продлено, если системный оператор Укрэнерго не увеличит возможность передачи электроэнергии в Киев.

Это связано с тем, что со снижением температуры воздуха на улице сразу повышается потребление электричества.

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Когда температура снижается, потребление будет расти. Каждые пять – семь градусов понижения температуры — это в среднем плюс 10% потребления.

Нагрузки будут больше, и дефицит мощностей будет расти, — объясняет Сахарук.

Поэтому нужно будет искать варианты, как снабжать потребителей светом, но при этом не спровоцировать аварий в сети из-за перегрузки.

Проблемы с электроснабжением из-за российских ударов по энергосистеме и инфраструктуре имеют не только Киев и область, но и ряд других регионов.

Впрочем, многие люди не понимают, почему перебои с электричеством имеют не все потребители. Читай, почему свет выключают не во всех домах.

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