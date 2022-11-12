Украина

Зима без света? Почему в Киеве могут выключать электроэнергию дольше с наступлением холодов

Елена Яковлева, редактор сайта 12 ноября 2022, 13:30
У Києві можливі довші відключення електроенергії взимку

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