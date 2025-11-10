В возрасте 80 лет умерла Валентина Подвербная, известная как старейшая роженица в истории Украины. Об этом сообщила общественный деятель Оксана Туник-Фриз в комментарии ТСН.

Умерла Валентина Подвербная — предыстория старейшей матери Украины

Валентина Подвербная приобрела всеукраинскую славу в 2009 году, когда в 65-летнем возрасте родила дочь Анну-Марию с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это событие не только стало национальным рекордом, но и рассматривалось для внесения в Книгу рекордов Гиннеса.

Женщина проживала в Чернигове, где ее история стала символом победы над возрастными барьерами в материнстве. Однако за славой скрывалась сложная реальность.

Последние годы жизни Подвербной были омрачены семейным скандалом. Ее дочь, которой сейчас 16 лет, публично рассказала об издевательствах, пренебрежении медицинской помощью и тяжелых условиях жизни, включая попрошайничество.

Опекун Елена Ятченко, долгое время помогавшая семье, говорила, что девочка росла в непростых условиях. В мае 2025 года суд Чернигова принял решение отобрать Анну-Марию у матери и передать под опеку Ятченко. На Подвербную был составлен административный протокол за домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей.

После передачи под опеку жизнь девочки значительно улучшилась: она похудела, начала учиться, нашла друзей и увлеклась музыкой. Сама Валентина Подвербная недавно заявляла, что ее жизнь налаживается — она делала ремонт в доме и отказалась от идеи вернуть дочь. Однако смерть женщины закрыла эту главу, оставив открытыми вопросы этики позднего материнства.

Причиной смерти стали природные факторы, связанные с пожилым возрастом и сопутствующими заболеваниями.

Смерть подтверждена. Причиной послужили возраст и болезни. Сейчас занимаемся организацией похорон, — отметила Туник-Фриз.

