У віці 80 років померла Валентина Підвербна, відома як найстарша породілля в історії України. Про це повідомила громадська діячка Оксана Тунік-Фриз у коментарі ТСН.

Померла Валентина Підвербна — передісторія найстаршої матері України

Валентина Підвербна набула всеукраїнської слави у 2009 році, коли у 65-річному віці народила доньку Анну-Марію за допомогою процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Ця подія не лише стала національним рекордом, але й розглядалася для внесення до Книги рекордів Гіннеса.

Жінка проживала в Чернігові, де її історія стала символом перемоги над віковими бар’єрами в материнстві. Однак за славою ховалася складна реальність.

Останні роки життя Підвербної були затьмарені сімейним скандалом. Її донька, якій зараз 16 років, публічно розповіла про знущання, нехтування медичною допомогою та важкі умови життя, зокрема жебрацтво.

Опікунка Олена Ятченко, яка довгий час допомагала родині, говорила, що дівчинка росла у непростих умовах. У травні 2025 року суд Чернігова ухвалив рішення відібрати Анна-Марію у матері та передати під опіку Ятченко. На Підвербну склали адміністративний протокол за домашнє насильство та невиконання батьківських обов’язків.

Після передання під опіку життя дівчинки значно покращилося: вона схудла, почала вчитися, знайшла друзів і захопилася музикою. Сама Валентина Підвербна нещодавно заявляла, що її життя налагоджується — вона робила ремонт у будинку та відмовилася від ідеї повернути доньку. Проте смерть жінки закрила цю главу, залишивши відкритими питання про етику пізнього материнства.

Причиною смерті стали природні фактори, пов’язані з похилим віком та супутніми захворюваннями.

Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Зараз займаємось організацією поховання, — зазначила Тунік-Фриз.

Фото: скріншот з сюжету ТСН.

