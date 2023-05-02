Цифра шокирует: сколько украинцев оказались за чертой бедности и что на это влияет

Из-за войны в Украине многие остались без работы, появилось большое количество переселенцев, цены на товары выросли, а экономика страны пошатнулась. Все это повлияло на уровень жизни украинцев.

Всемирный банк обнародовал отчет, в котором указано, что уровень бедности в Украине в 2022 году вырос с 5,5 до 24,2%. Поэтому еще 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности, сообщает The Guardian. Больше обеднели люди в селах.

Почему в Украине вырос уровень бедности

Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи предупреждает, что уровень бедности в текущем году может резко вырасти. В частности, это может произойти из-за того, что неофициальный уровень безработицы достиг 36%, а инфляция выросла до 26,6% на конец 2022 года.

Экономист Елена Билан отмечает, что ситуация могла бы быть хуже, если бы нам финансово не помогало мировое сообщество.

— Мы наблюдаем падение ВВП на 30% в значительной степени из-за того, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Инфляция составляет 26%. Могло быть и хуже, но зарплаты людей тоже не изменились, а валюта девальвировала по отношению к доллару на 20%, — подчеркнула Елена Билан.

Наибольшим вызовом для Украины есть и будет создание новых рабочих мест.

Многие украинцы сейчас в поисках работы, это сложно сделать и нужно потратить много времени, а жить за что-то нужно. Ранее мы рассказывали, как получить пособие по безработице 2023 года.

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