Цифра шокує: скільки українців опинилися за межею бідності та що на це впливає

Через війну в Україні багато людей залишилися без роботи, з’явилася велика кількість переселенців, ціни на товари зросли, а економіка країни похитнулася. Усе це вплинуло на рівень життя українців.

Світовий банк оприлюднив звіт, у якому вказано, що рівень бідності в Україні у 2022 році зріс із 5,5% до 24,2%. Через це ще 7,1 мільйона українців опинилися за межею бідності, повідомляє The Guardian. Найбільше збідніли люди у селах.

Чому в Україні зріс рівень бідності

Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі попереджає, що рівень бідності цього року може різко зрости. Зокрема це може статися через те, що неофіційний рівень безробіття сягнув 36%, а інфляція зросла до 26,6% на кінець 2022 року.

Економістка Олена Білан зазначає, що ситуація могла б бути гіршою, якби нам фінансово не допомагала світова спільнота.

— Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. Інфляція становить 26%. Могло бути й гірше, але зарплати людей також не змінилися, а валюта девальвувала щодо долара на 20%, — наголосила Олена Білан.

Найбільшим викликом для України є і буде створення нових робочих місць.

Багато українців зараз у пошуках роботи, це складно зробити і треба витратити чимало часу, а жити за щось треба. Раніше ми розповідали, як отримати допомогу з безробіття 2023.

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