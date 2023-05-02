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Цифра шокує: скільки українців опинилися за межею бідності та що на це впливає

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2023, 07:00
Рівень бідності в Україні: наскільки зріс у 2022 та чому
Фото: Pexels

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