Як отримати допомогу з безробіття в Україні 2023: покрокова інструкція

Через війну в Україні люди й надалі продовжують отримувати допомогу. Заяву на отримання грошей можна подати у застосунку Дія.
Але зробити це у 2023 році не так просто, як здається. Як отримати допомогу з безробіття та які для цього потрібні документи — читай у матеріалі.
Насамперед необхідно завантажити застосунок Дія (якщо досі його немає на твоєму смартфоні).
Після цього дотримуйся покрокової інструкції:
Крім цього, можна подати заяву в електронному сервісі служби зайнятості. Після того, як ти зареєструєшся і подаси заяву, тобі почнуть виплачувати допомогу.
Така інструкція підходить і тим, хто мешкає на тимчасово окупованій території.
Якщо ти зараз на безпечній території, але не хочеш реєструватися на сайтах, то зайди до найближчого центру зайнятості та заповни заявку там. Для цього підготуй усі необхідні документи:
Нарахування допомоги з безробіття в умовах війни, де відбуваються військові дії, здійснюються через Ощадбанк та переказом за допомогою міжнародної платіжної системи MY TRANSFER.
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