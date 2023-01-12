Як отримати допомогу з безробіття в Україні 2023: покрокова інструкція

Через війну в Україні люди й надалі продовжують отримувати допомогу. Заяву на отримання грошей можна подати у застосунку Дія.

Але зробити це у 2023 році не так просто, як здається. Як отримати допомогу з безробіття та які для цього потрібні документи — читай у матеріалі.

Як отримати допомогу з безробіття в Україні

Насамперед необхідно завантажити застосунок Дія (якщо досі його немає на твоєму смартфоні).

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Після цього дотримуйся покрокової інструкції:

у сервісі напиши заяву про те, що тобі потрібен статус безробітного;

для цього також потрібно буде заповнити інформацію про себе;

подай документ на призначення та чекай відповіді від Дії.

Крім цього, можна подати заяву в електронному сервісі служби зайнятості. Після того, як ти зареєструєшся і подаси заяву, тобі почнуть виплачувати допомогу.

Як отримати допомогу з безробіття, якщо ти перебуваєш на території бойових дій

Така інструкція підходить і тим, хто мешкає на тимчасово окупованій території.

Для цього насамперед зареєструйся у сервісі державних послуг Дія. Якщо реєстрація не проходить — заповни заяву онлайн та надішли через електронні сервіси Держслужби зайнятості. Наприклад, якщо потрібно надати, відновити або призначити статус безробітного, скористайся QR-кодом або посиланням. Якщо потрібні виплати допомоги, то зайди за QR-кодом або посиланням. Якщо немає стабільного інтернету, завантаж заяву, роздрукуй, заповни, підпиши, сфотографуй та відправ до Держслужби зайнятості. У темі листа напиши Реєстрація та додай прізвище, ім’я, по батькові. Після цього чекай на відповідь від Держслужби.

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Як оформити допомогу з безробіття офлайн

Якщо ти зараз на безпечній території, але не хочеш реєструватися на сайтах, то зайди до найближчого центру зайнятості та заповни заявку там. Для цього підготуй усі необхідні документи:

від руки напиши заяву;

подай довідку (або кілька довідок) про середню зарплату за останнім місцем роботи;

візьми оригінал трудової книжки;

якщо є — військовий квиток;

також потрібно додати до документів копію цивільно-правового договору та свідоцтво про державне соціальне страхування (якщо воно в тебе є);

паспорт.

Нарахування допомоги з безробіття в умовах війни, де відбуваються військові дії, здійснюються через Ощадбанк та переказом за допомогою міжнародної платіжної системи MY TRANSFER.

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