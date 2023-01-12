Как получить пособие по безработице в Украине 2023: пошаговая инструкция

Из-за войны в Украине люди и дальше продолжают получать пособие. Заявление на получение денег можно подать в приложении Дія.

Но сделать это в 2023 году не так просто, как кажется. Как получить пособие по безработице и какие для этого нужны документы — читай в материале.

Как получить пособие по безработице в Украине

В первую очередь тебе необходимо скачать приложение Дія (если до сих пор его нет на твоем смартфоне).

Сейчас также смотрят

После этого придерживайся пошаговой инструкции:

в сервисе напиши заявление о том, что тебе нужен статус безработного;

для этого также нужно будет заполнить информацию о себе;

подай документ на назначение и жди ответа от Дії.

Кроме того, можно подать заявление в электронном сервисе службы занятости. После того, как ты зарегистрируешься и подашь заявление, тебе начнут выплачивать пособие.

Как получить пособие по безработице, если ты находишься на территории боевых действий

Такая инструкция подходит и тем, кто живет на временно оккупированной территории.

Для этого в первую очередь зарегистрируйся в сервисе государственных услуг Дія. Если регистрация не проходит — заполни заявления онлайн и отправь через электронные сервисы Госслужбы занятости. Например, если нужно предоставить, возобновить или назначить статус безработного, то необходимо воспользоваться QR-кодом или ссылкой. Если нужны выплаты пособия, то зайди по QR-коду или ссылке. Если нет стабильного интернета, загрузи заявление, распечатай, заполни, подпиши, сфотографируй и отправь в Госслужбу занятости. В теме письма напиши Регистрация и добав, фамилию, имя, отчество. После этого жди ответ от Госслужбы.

Читать по теме Новые правила выплаты пособия по безработице: что изменилось и кого коснутся нововведения В конце сентября 2022 года произошли глобальные изменения в начислении выплаты пособия по безработице.

Как оформить пособие по безработице офлайн

Если ты сейчас на безопасной территории, но не хочешь регистрироваться на сайтах, то зайди в ближайший центр занятости и заполни заявку там. Для этого подготовь все необходимые документы:

от руки напиши заявление;

подай справку (или несколько справок) о средней зарплате по последнему месту работы;

возьми оригинал трудовой книжки;

если есть — военный билет;

также нужно добавить в документы копию гражданско-правового договора и свидетельство о государственном социальном страховании (если оно у тебя есть);

паспорт.

Начисление пособия по безработице в условиях войны, где происходят военные действия, осуществляются через Ощадбанк и переводом с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.

Также советуем почитать о том, как изменятся рабочие будни и зарплаты и что предусматривает закон о новых условиях труда во время войны. Сколько придется работать и что известно про сверхурочные смены — читай в нашем материале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!