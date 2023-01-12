Как получить пособие по безработице в Украине 2023: пошаговая инструкция

Из-за войны в Украине люди и дальше продолжают получать пособие. Заявление на получение денег можно подать в приложении Дія.
Но сделать это в 2023 году не так просто, как кажется. Как получить пособие по безработице и какие для этого нужны документы — читай в материале.
В первую очередь тебе необходимо скачать приложение Дія (если до сих пор его нет на твоем смартфоне).
После этого придерживайся пошаговой инструкции:
Кроме того, можно подать заявление в электронном сервисе службы занятости. После того, как ты зарегистрируешься и подашь заявление, тебе начнут выплачивать пособие.
Такая инструкция подходит и тем, кто живет на временно оккупированной территории.
Если ты сейчас на безопасной территории, но не хочешь регистрироваться на сайтах, то зайди в ближайший центр занятости и заполни заявку там. Для этого подготовь все необходимые документы:
Начисление пособия по безработице в условиях войны, где происходят военные действия, осуществляются через Ощадбанк и переводом с помощью международной платежной системы MY TRANSFER.
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