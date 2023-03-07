Си Цзиньпинь узурпирует власть в Китае: изменилась ли позиция нейтралитета относительно Украины

Политические события в Китае набирают все большее значение не только для Украины, но и для мира из-за политики лидера страны.

Си Цзиньпинь продолжает узурпировать власть в Китае в своих руках. Он сохраняет нейтральный статус в войне с Россией, несмотря на “дружбу, которая не имеет границ” и “сотрудничество без запрещенных зон” со страной-агрессором.

Но изменится ли политика мирового лидера Китая по поддержке Украины в войне? Рассмотрим последние события.

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Как Си Цзиньпинь узурпирует власть

Китайский лидер Си Цзиньпинь с октября 2022 года в третий раз занял пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Несмотря на то, что лидерам Китая было разрешено занимать этот пост всего два срока, Си Цзиньпинь сам же отменил это правило.

Он сохранил за собой статус верховного лидера, ведь возглавляет не только страну, но партию и армию. The Guardian пишет, что отныне Си Цзиньпин закрепил за собой место самого могущественного правителя Китая еще со времен Мао Цзэдуна — основателя Коммунистической партии. В результате это ведет Китай обратно к единоличному правлению после десятилетий разделения власти между партиями.

“Массовые антикоррупционные чистки при его пребывании в должности и политические перестановки привели к тому, что оппозиции практически не осталось”, — констатирует британская газета The Guardian.

Захватив все политические структуры Китая, Си Цзиньпинь полностью изменил Коммунистическую партию и поставил себя в основу так, что никто не имеет малейшей возможности бросить ему вызов.

Финалом узурпирования власти будут кадровые изменения, о которых будет объявлено на ежегодном политическом собрании, что состоится в ближайшее время, отмечает ВВС Украина.

Речь идет о смене премьер-министра — человека, имеющего вторую после Си роль в структуре власти и который будет руководить одной из крупнейших экономик мира. Сначала центральное место займет еще действующий премьер-министр Ли Кэцян, но в конце концов его заменит новый премьер, а именно Ли Цян. Это люди с противоположными взглядами и уровнем приверженности Си Цзиньпину.

К тому же в Китае уже несколько лет происходит создание нового культа личности: везде развешаны портреты нового лидера, газеты и книги пестрят его цитатами, а чиновники любого звена, докладывая о собственных достижениях, непременно подчеркивают, что успехи стали возможны только благодаря внедрению гениальных идей “папы Си”.

“Мирный план” Китая

Китай с начала российского массового вторжения сохраняет нейтралитет и не торопится с выбором стороны.

Одним из последних заявлений лидера Востока стал “мирный план” по урегулированию войны России против Украины. План включает в себя 12 позиций-советов. В частности, Пекин призывает к мирным переговорам и прекращению боевых действий, при этом не указывая на вывод российских войск.

Реакция Украины и западных государств на мирный план Китая была несколько холодной. Зеленский считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине не мирным планом, а скорее мнением. Это поддерживает и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Китай обнародовал не мирный план, а лишь определенные принципы.

В США же отмечают, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это “война выбора” российского президента Владимира Путина. Для решения проблемы следует вывести российские войска и прекратить терроризировать Украину.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпинь высказал позицию по поводу войны в Украине. В ходе встречи с “президентом” Беларуси китайский лидер отметил, что основная позиция Пекина заключается в содействии миру и переговорам.

Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности, — заявил Си Цзиньпин.

Он обратил внимание на вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис только мирным путем.

Хотя Китай и придерживается позиции нейтралитета с начала российского вторжения, но никто не знает, насколько долго это будет продолжаться. Ранее Вікна рассказывали, действительно ли позиция Китая в войне нейтральная и когда она сможет измениться.