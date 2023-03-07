Сі Цзіньпінь узурпує владу в Китаї: чи змінилась позиція нейтралітету щодо України

Політичні події в Китаї набирають дедалі більшого значення не тільки для України, а й для світу через політику лідера країни.

Сі Цзіньпінь продовжує узурпувати владу в Китаї у своїх руках. Він зберігає нейтральний статус у війні з Росією попри “дружбу, яка не має меж” та “співпрацю без заборонених зон” з країною-агресором.

Але чи зміниться політика світового лідера Китаю щодо підтримки України у війні? Розглянемо останні події.

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Як Сі Цзіньпінь узурповує владу

Китайський лідер Сі Цзіньпінь з жовтня 2022 року втретє обійняв посаду генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Попри те, що лідерам Китаю було дозволено займати цю посаду лише два терміни, Сі Цзіньпінь сам же скасував це правило.

Він зберіг за собою статус верховного лідера, адже очолює не тільки країну, а й партію та армію. The Guardian пише, що відтепер Сі Цзіньпін закріпив за собою місце наймогутнішого правителя Китаю ще з часів Мао Цзедуна — засновника Комуністичної партії. Як наслідок, це веде Китай назад до одноосібного правління після десятиліть розподілу влади між партіями.

“Масові антикорупційні чистки під час його перебування на посаді та політичні перестановки призвели до того, що опозиції практично не залишилося”, — констатує британська газета The Guardian.

Захопивши всі політичні структури Китаю, Сі Цзіньпінь повністю змінив Комуністичну партію і поставив себе в основу так, що ніхто не має щонайменшої можливості кинути йому виклик. Фіналом узурпування влади буде кадрова зміна, яку оголосять на щорічних політичних зборах, які відбудуться найближчим часом, зазначає ВВС Україна.

Йдеться про зміну прем’єр-міністра — людини, яка має другу після Сі роль у структурі влади та керуватиме однією з найбільших економік світу. Спочатку центральне місце посяде ще чинний прем’єр-міністр Лі Кецян, але зрештою його замінить новий прем’єр, а саме Лі Цян. Це люди з протилежними поглядами та рівнем прихильності до Сі Цзіньпіна. До того ж у Китаї вже кілька років створюється новий культ особи: скрізь розвішані портрети нового лідера, газети та книги рясніють його цитатами, а чиновники будь-якої ланки, рапортуючи про власні досягнення, неодмінно підкреслюють, що успіхи стали можливими лише завдяки впровадженню геніальних ідей “батька Сі”.

“Мирний план” Китаю

Китай з початку російського масового вторгнення зберігає нейтралітет і не поспішає з вибором сторони.

Однією з останніх заяв лідера Сходу став “мирний план” для врегулювання війни Росії проти України. План містить в собі 12 позицій-порад. Зокрема, Пекін закликає до мирних переговорів і припинення бойових дій, при цьому не вказуючи про виведення російських військ.

Реакція України та західних держав на “мирний план” Китаю була дещо холодною. Зеленський вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні не мирним планом, а скоріше думками. Це підтримує і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, Китай оприлюднив не мирний план, а лише певні принципи.

Натомість у США зазначають, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це “війна вибору” російського президента Володимира Путіна. Для розв’язання проблеми потрібно вивести російські війська і припинити тероризувати Україну.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь висловив позицію щодо війни в Україні. Під час зустрічі з “президентом” Білорусі китайський лідер зазначив, що основна позиція Пекіна полягає у сприянні миру та переговорам.

Ми повинні дотримуватися напряму політичного врегулювання, відкинути весь менталітет часів холодної війни, поважати законні інтереси всіх країн щодо безпеки та побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки, — заявив Сі Цзіньпін.

Він порадив звернути увагу на речі, що допоможуть припинити вогонь і війну та вирішити кризу тільки мирним шляхом.

Хоча Китай і тримає позицію нейтралітету з початку російського вторгнення, але ніхто не знає, наскільки довго це триватиме. Раніше Вікна розповідали, чи дійсно позиція Китаю у війні нейтральна і коли вона зможе змінитись.