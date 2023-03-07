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Сі Цзіньпінь узурпує владу в Китаї: чи змінилась позиція нейтралітету щодо України

Богдана Савчук 07 Березня 2023, 13:00
узурпація влади в Китаї
Фото: Getty Images

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