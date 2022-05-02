Проросійський нейтралітет: чому Китай досі не відмовився від дружби з Росією

Завдяки бійцям ЗСУ, героїчній роботі звичайних українців та наших міжнародників Україна здобула безпрецедентну підтримку Західного світу. А ось Схід не такий товариський — країни Сходу тяжіють до Росії, як до спадкоємиці Радянського Союзу.
Китай є однією із найближчих до Росії країн у питаннях геополітики та економіки, а глави цих держав підтримують тісний зв’язок навіть після 24 лютого.
Керівник секції Азіатсько-Тихоокеаньского регіону в Центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта розповів про позицію Китаю у російсько-українській війні.
Зі слів Юрія Пойти, уявлення про позицію Китаю щодо російсько-української війни можна сформулювати так: проросійська нейтральність.
Позиція Китаю незмінна ще з 2014 року. Китай, з одного боку, підтримує суверенність та цілісність України, а з іншого боку — ми отримуємо сигнали: Китай завжди голосує проти українських резолюцій в ООН.
Позиція Китаю незмінна ще з 2014 року. Китай, з одного боку, підтримує суверенність та цілісність України, а з іншого боку — ми отримуємо сигнали: Китай завжди голосує проти українських резолюцій в ООН.
Крім того, Китай не засуджує дії РФ, а підспівує знамениту російську пісню: у всьому винні Сполучені Штати Америки і НАТО, політика яких начебто є причиною російсько-української війни.
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Також Китай не називає російсько-українську війну власне війною. Риторика стосовно “української кризи” досі не змінилася і демонструє проросійські настрої. Окрім цього, Китай продовжує поглиблювати партнерство з РФ.
Китай говорить, що безпекові занепокоєння РФ в європейському регіоні мають поважатися. Це означає, що Україна згідно з баченням Китаю не має права долучитися до НАТО.
Китай говорить, що безпекові занепокоєння РФ в європейському регіоні мають поважатися. Це означає, що Україна згідно з баченням Китаю не має права долучитися до НАТО.
Попри усі негативні сигнали, наразі політика Китаю є для України прийнятною та зрозумілою, тому що досягнуто два основних завдання: Китай не передає військову техніку Росії і дотримується накладеного санкційного режиму на РФ.
Якщо вірити словам Пойти, чекати на зрушення хоча б в сторону проукраїнського нейтралітету зараз не доводиться. Це пояснюється бажанням Китаю стати наддержавою та перемогти США в стратегічній довгостроковій конкуренції.
Ми не бачимо збільшення суб’єктності України в риториці Китаю: досі Китай розглядає цей конфлікт як зіткнення фронтів США та Росії. Україна тут розглядається не як суб’єкт, а як об’єкт впливу.
Ми не бачимо збільшення суб’єктності України в риториці Китаю: досі Китай розглядає цей конфлікт як зіткнення фронтів США та Росії. Україна тут розглядається не як суб’єкт, а як об’єкт впливу.
Позиція Китаю не змінюється, риторика залишається проросійською як в МЗС, так і в медійній сфері, експертному середовищі.
Ненсі Пелосі завітала до Києва та зустрілася з Володимиром Зеленським, пообіцявши допомагати Україні й надалі. Як Америка підтримує Україну зараз — читай у матеріалі.