Мир

Пророссийский нейтралитет: почему Китай до сих пор не отказался от дружбы с Россией

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 02 мая 2022, 17:00

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Дружба между Китаем и Россией

Пророссийский нейтралитет: почему Китай до сих пор не отказался от дружбы с Россией
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