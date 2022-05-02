Пророссийский нейтралитет: почему Китай до сих пор не отказался от дружбы с Россией

Благодаря бойцам ВСУ, героической работе обычных украинцев и наших международников Украина получила беспрецедентную поддержку Западного мира. А вот Восток не настолько дружелюбен — страны Востока тяготеют к России, как к наследнице Советского Союза.

Китай является одной из ближайших для России стран по геополитике и экономике, а главы этих государств поддерживают тесную связь даже после 24 февраля.

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследования армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта рассказал о позиции Китая в российско-украинской войне.

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По словам Юрия Пойти, представление о позиции Китая по отношению к российско-украинской войне можно сформулировать так: пророссийская нейтральность.

Позиция Китая неизменна еще с 2014 года. Китай, с одной стороны, поддерживает суверенность и целостность Украины, а с другой — мы получаем сигналы: Китай всегда голосует против украинских резолюций в ООН.

Почему Китай воздерживается от резких решений

Кроме того, Китай не осуждает действия РФ, а вторит знаменитой российской песне: во всем виноваты Соединенные Штаты Америки и НАТО, политика которых якобы является причиной российско-украинской войны.

Также Китай не называет российско-украинскую войну собственно войной. Риторика по отношению к “украинскому кризису” до сих пор не изменилась и демонстрирует пророссийские настроения. Кроме того, Китай продолжает углублять партнерство с РФ.

Китай говорит, что обеспокоенность РФ в европейском регионе должна уважаться. Это значит, что Украина согласно Китайскому видению не имеет права присоединиться к НАТО.

Несмотря на все негативные сигналы, пока что политика Китая для Украины приемлема и понятна, потому что достигнуты две основные задачи: Китай не передает военную технику России и придерживается наложенного санкционного режима на РФ.

При каких условиях ждать сдвигов в украинскую сторону?

Если верить словам Пойти, ждать сдвига хотя бы в сторону проукраинского нейтралитета сейчас не приходится. Это объясняется желанием Китая стать сверхдержавой и победить США в стратегической долгосрочной конкуренции.

Мы не видим увеличения субъектности Украины в риторике Китая: до сих пор Китай рассматривает этот конфликт как столкновение фронтов США и России. Украина рассматривается здесь не как субъект, а как объект влияния.

Позиция Китая не меняется, риторика остается пророссийской как в МИД, так и в медийной сфере, экспертной среде.

Нэнси Пелоси посетила Киев и встретилась с Владимиром Зеленским, пообещав помогать Украине и в дальнейшем. Как Америка поддерживает Украину сейчас — читай в материале.